Siguen cayendo técnicos en el fútbol colombiano; renunció un histórico, de amplia trayectoria

No solamente de las noticias que se registran en cercanías a los 20 clubes de la Liga Betplay se vive el día a día de nuestro futbol profesional colombiano. También en la Primera B se registran hechos y mucho más cuando empiezan a avanzar las fechas.

Este miércoles, por ejemplo, en el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo cedió terreno jugando en su casa y empató 2-2 con Deportes Quindío, colero del ascenso, hecho que desencadenó una reacción del profesor Bernardo Redín.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el exjugador de la Selección Colombia y un profesional cercano a Reinaldo Rueda anunció la renuncia a su cargo. "No voy a hablar del partido, simplemente darles las gracias a los directivos, a la gente de Cúcuta, a la hinchada. Hasta aquí llegó nuestro proceso", expresó Redín, quien se levantó de su silla y dejó a un par de sus jugadores atendiendo a los jugadores.

Bernardo Redín, exdirector técnico del Deportivo Garcilaso Foto: AFP

Los más recientes resultados de los 'motilones' registraron empates con Huila (0-0), Real Cundinamarca (1-1) y con Quindío (2-2). Junto a esto, se cayó con Nacional en Copa, por resultados como 1-0 y 0-3.

Pero en el Torneo Betplay también se dio otro movimiento en los banquillos técnicos. 24 horas antes, en Patriotas el que partió fue el español Jonathan Risueño, quien hace un par de semanas entró en una polémica con César Guzmán, dueño del cuadro boyacense, por la alineación de juveniles que tuvo que usar para enfrentar a Once Caldas, en Copa.

Ante eso, el propio Guzmán tuvo duras declaraciones en una charla con Gol Caracol y aseguró que era él el que mandaba en el equipo y que tomaba las decisiones, más allá de lo que pudiera pensar el referido Risueño.

Cabe indicar que en la Liga, el Unión Magdalena también se quedó sin entrenador por la prematura salida de Alexis García, como quiera que los resultados no fueron los mejores y le dio paso a Carlos Silva.

