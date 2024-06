Ganó título con Santa Fe y se marchó a Estados Unidos: ¿qué pasó con Wilson Gutiérrez?

Cuando Santa Fe vive con intensidad las horas previas a la final de la Liga I 2024 del fútbol colombiano, vuelven a tener relevancia viejos ídolos de los 'cardenales' que hicieron historia y dejaron inscrito su nombre en los libros gloriosos del club. Ese es el caso del técnico Wilson Gutiérrez, quien salió campeón en 2012 y terminó con una sequía de 37 años, en una gesta que quedó para siempre en el recuerdo de los hinchas.

¿Pero qué pasó con Wilson Gutiérrez?

Wilson Gutiérrez tuvo su última experiencia en el fútbol colombiano en 2021 con el antiguoAlianza Petrolera, en donde no logró conseguir los mejores resultados y fue ahí cuando decidió marcharse a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades.

Y desde la ciudad de Miami, donde reside con su familia, el bogotano habló con Gol Caracol. Así comenzó refiriéndose sobre las razones que lo movieron para dejar el país. "La principal razón fue poder compartir con mis hijos. Durante todo el tiempo que estuve en Colombia y fuera del país, me perdí muchos años de crecimiento de ellos. Y además, la situación del fútbol colombiano, especialmente el tema de los directivos, fue un factor importante. No se respetan los procesos y no se cumple la palabra, lo cual es muy desalentador. Era un momento difícil cuando salí de Alianza Petrolera, y esto me llevó a tomar la decisión de venir aquí por un tiempo, estar tranquilo", dijo 'el Flaco', como lo conocen sus más cercanos.

De igual forma, Gutiérrez no deja ese apego al fútbol y al balón. Con su experiencia y recorrido, primero como jugador y después como entrenador, en territorio estadounidense se ubicó rápidamente.

"Estoy trabajando en fútbol juvenil con un club local llamado Strikers Miami FC, que es el más importante acá. Estoy tranquilo, conociendo la cultura del fútbol aquí, y aprovechando el tiempo con mi familia y mis hijos, qué es lo más importante", complementó el DT, que también tuvo la oportunidad de dirigir en clubes de Venezuela, Bolivia y El Salvador.

Wilson Gutiérrez precisó que "es un club que participa en todas las ligas disponibles en Estados Unidos, comenzando por las estatales. Al ganar estas ligas, se clasifican para torneos regionales y luego nacionales. Compiten en uno de los torneos más importantes del país, y posiblemente el más importante, el Dallas Cup, que tiene un entorno internacional. Estamos trabajando bien. Desde este club han salido varios jugadores que han llegado al Inter Miami. Uno de ellos ya está jugando en Primera División y otros tres están en el segundo equipo. Trabajamos con niños desde la escuela de formación hasta los 18 o 19 años".

¿En que equipos fue técnico Wilson Gutiérrez?

Wilson Gutiérrez dirigió a los siguientes clubes en Colombia y en el exterior.