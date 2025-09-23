Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Eduardo Méndez y el caso Jorge Bava; "no puedo encarar otra crisis económica por solo una persona"

Eduardo Méndez y el caso Jorge Bava; "no puedo encarar otra crisis económica por solo una persona"

Nuevamente, Eduardo Méndez habló de la opción de Bava de marcharse ante una oferta de Cerro Porteño, de Paraguay. El dirigente fue claro y aseguró que la oferta tiene números importantes.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe
Foto: Dilhan Almonacid

Publicidad

Publicidad

Publicidad