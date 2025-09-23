Eduardo Méndez y el caso Jorge Bava; "no puedo encarar otra crisis económica por solo una persona"

Este martes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dedicaron un amplio espacio para tratar el tema relacionado con la continuidad de Jorge Bava en Santa Fe, como quiera que se habla de una oferta para el técnico del Cerro Porteño de Paraguay. De esa forma, consultaron a Eduardo Méndez, presidente de los 'cardenales'.

"Yo creo en la palabra de la gente hasta que no se demuestre lo contrario, el tiempo dirá. Este mañana hablé con Jorge Bava esta mañana y en ningún momento me manifestó que tenía todo acordado; sí dijo que tenía una propuesta, a lo cual yo le manifesté que me diera los números y miraba si yo tenía la posibilidad de igualarlos, pero entrando en la real institución", indicó de entrada el presidente 'cardenal', aclarando cómo se ha ido desarrollando toda la situación.

Sumado a eso, Eduardo Méndez se refirió a la posibilidad de que el uruguayo salga, abriéndole las puertas de par a par: "Yo no estoy presto a entrar a otra crisis económica por mantener otra persona, si la persona se quiere ir, se le abrirán las puertas así como se le han abierto a la mayoría de jugadores cuando se han acercado y negociamos".

Por otra parte, el presidente 'cardenal' habló de números, enfatizando en que la cláusula de rescisión no es de 200 mil dólares, como se habló inicialmente: "La cifra no es cierta, dos meses en salario, de una u otra de las partes, dos meses de salario, su salario, el cuerpo técnico, es neto, el aumento que había que hacerle".

¿Cree que fue desleal el actuar de los dirigentes de Cerro Porteño?

"Yo creo que los presidentes de los clubes deben de guardar ciertas líneas. Los hemos respetado muchas veces, pero allá no me puedo meter, en Paraguay no me puedo meter. No voy a hablar mal de Paraguay",

