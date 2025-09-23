Síguenos en::
Vea al golazo de tres de dedos de Vinícius Júnior en Levante vs. Real Madrid por La Liga

Vea al golazo de tres de dedos de Vinícius Júnior en Levante vs. Real Madrid por La Liga

El delantero brasileño abrió el marcador al minuto 28 del partido que enfrenta al Levante y el Real Madrid en La Liga de España. ¡Observe la anotación del brasileño!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de sept, 2025
Vinícius Júnior, celebrando el gol contra Levante
Vinícius Júnior, celebrando el gol contra Levante
Foto: AFP

