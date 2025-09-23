Vea al golazo de tres de dedos de Vinícius Júnior en Levante vs. Real Madrid por La Liga

Este martes en el estadio Ciutat de Valencia se juega el partido entre Levante y Real Madrid, válido por la sexta jornada de la liga de España. El equipo 'merengue' llega al partido como líder del campeonato, con cinco victorias en los cinco partidos que ha jugado. Por su parte, el Levante ocupa la casilla 16 de la tabla, tras únicamente haber ganado un partido, empatado otro y perdido tres.

El partido comenzó con un asedio constante del equipo blanco, arrinconando al Levante y no permitiéndole salir de la zona defensiva. En los primeros minutos, el visitante tuvo varias opciones que fueron salvadas por el palo y por las atajadas del arquero del Levante, Mathew Ryan. Sin embargo, el delantero brasileño, Vinícius Júnior, rompió el cero en el partido.

Vini recibió un balón de Federico Valverde, amagó a los defensas, y con un remate tres dedos con su pie derecho puso la pelota a un rincón, lejos del alcance del arquero, para poner el primero del Real Madrid y por ahora ayudar al 'merengue' a sumar tres puntos más.



Vea el gol de Vinícius Junior

¡GOLAZO DE VINI! Definición espectacular para que Real Madrid se ponga 1-0 ante Levante.



▶️ Mirá nuestros partidos de 🇪🇸 #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/6JE4hRCIN9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 23, 2025