¿Quiénes son los candidatos para dirigir a Santa Fe, en caso de que Jorge Bava se vaya a Cerro?

La atención en el fútbol colombiano este martes se la ha llevado Santa Fe, vigente campeón de la Liga Betplay, debido a los rumores con respecto a una posible salida del entrenador Jorge Bava, ante una interesante oferta que le llegó en las últimas horas proveniente de Cerro Porteño, de Paraguay.

El uruguayo viajó junto a sus jugadores a la ciudad de Medellín, para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa, y lo hizo sin atender a los medios. En ese aspecto, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Juan José Buscalia aseguró que a Bava lo esperan en Asunción este jueves 25 de septiembre.

Por esa razón, en el espacio radial que dirige Javier Hernández Bonnet contactaron a Eduardo Méndez, presidente del rojo bogotano, quien aseguró que primero estará la situación económica del club y que no va a sacrificar esa franca recuperación administrativa, por retener a una sola persona.

Junto al análisis financiero con el fin de estudiar una posible contraoferta para Bava, el dirigente también ha estado pensando en una posible medida de choque en caso de los que rumores se hagan realidad.

Francisco López, integrante del cuerpo técnico de Santa Fe. Foto oficial de Santa Fe

"Me han llegado 100 hojas de vida, pero nosotros en la casa tenemos profesionales. Ahí están 'Pacho' (Francisco López) y también Grigori Méndez, quien conoce la institución... Tendré toda la paciencia para saber escoger un buen técnico", comentó Méndez.

Hay que recordar que cuando se marchó el también uruguayo Pablo Peirano de Santa Fe, el encargado fue el referido López, con experiencia en La Equidad junto a Alexis García, quien dejó buenos resultados en los partidos en los que se sentó en el banquillo, que posteriormente capitalizó Bava hasta llegar a la obtención de la décima estrella en el balompié de nuestro país.



¿Qué más dijo Eduardo Méndez del caso Bava?

El presidente Méndez fue claro y afirmó en 'Blog Deportivo' que la cláusula de rescisión en el caso Bava se manejaría de la siguiente manera. "La cifra no es cierta (200 mil dólares),en realidad son dos meses de salario, de una u otra de las partes. El salario del cuerpo técnico es neto, hay que tener en cuenta varias aristas", explicó.