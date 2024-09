Eduardo Pimentel: "Estamos pidiendo que por los problemas del VAR, que sea suspendido"

La octava fecha de la Liga II 2024 del fútbol colombiano tuvo su polémica en el partido entre Boyacá Chicó y Fortaleza, que empataron 2-2 en el estadio La Independencia de Tunja, en donde Eduardo Pimentel ingresó a la cancha para protestar varias de las decisiones del árbitro Carlos Ortega. Esa misma situación se ha visto de parte del dirigente bogotano en varios compromisos recientes del equipo ajedrezado.

Y para hablar de ese controvertido tema arbitral, en Gol Caracol buscamos a Pimentel Murcia, quien fiel a su estilo llamó cada cosa por su nombre y hasta pidió la suspensión del uso del VAR en los estadios de nuestro país.

¿Qué pasó con el arbitraje en el partido del sábado pasado en Tunja?

"La verdad, no sabemos cómo explicar lo que está pasando. Hoy en el fútbol colombiano, nada se entiende, nada se explica. Es algo que nos afecta a nosotros ahora, pero ha afectado a todos los equipos en algún momento. El tema del arbitraje se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en nuestro fútbol".

Boyacá Chicó vs. Fortaleza en acción de juego en La Independencia de Tunja, por la Liga II-2024. Foto: Colprensa

¿El nivel del arbitraje es bueno, regular o malo en el fútbol colombiano?

"Sé que hay árbitros muy buenos, bien preparados y bien capacitados, pero no se entiende lo que sucede, especialmente con casos como el de Ortega. Se supone que es un árbitro muy competente, y cuando tiene que dirigir un partido relativamente fácil y dinámico, como fue el de Fortaleza contra nosotros en Tunja, él mismo complica las cosas. Es muy raro, porque hay jugadas que simplemente no tienen sentido. Ortega, siendo un árbitro FIFA, debería tener un mejor desempeño".

Publicidad

¿Cuáles son sus reparos con Carlos Ortega, árbitro del sábado en Tunja?

"Lo he visto arbitrar bien en otros lugares, pero aquí, en nuestro fútbol, hace cosas que nadie entiende. No estamos hablando de una sola jugada, sino de varias. No son decisiones puntuales, sino situaciones durante el partido que él deja que se enreden. Por ejemplo, en el caso del penal que nos pitaron, hubo una falta clara contra Ramírez que no se pitó. En su lugar, se sancionó un penal en una jugada donde no hubo ni siquiera contacto. El jugador apenas hizo un esfuerzo para saltar y cayó hacia afuera del área, pero se sancionó como penal".

Carlos Ortega será el juez central de Junior vs Millonarios Colprensa

Hubo un reclamo de ustedes en una acción en la que Kevin Londoño salió lesionado...

"Esa jugada se cobró en sentido contrario. Es increíble que un árbitro FIFA cometa estos errores. Por eso, voy a presentar una queja formal ante la Comisión Arbitral. Voy a pedir que me atiendan directamente, porque esto no puede seguir sucediendo, especialmente en un momento tan crucial del torneo para nosotros. Este tipo de arbitrajes solo nos perjudica más".

Publicidad

¿Qué decir del arbitraje de Carlos Ortega?

"El arbitraje fue pésimo, realmente pésimo. Es triste que un árbitro FIFA, que debería estar orgulloso de ese título, tenga un rendimiento tan deficiente. Lo he visto pitar bien en otros lugares, pero aquí, algo le impide hacer un buen trabajo. Estamos muy preocupados, y vamos a pedir una sanción ejemplar, no solo a nivel nacional, sino internacional. Esas son las manipulaciones y manejos que vemos en la Comisión Arbitral, que no nos gustan para nada. Hay mucho clientelismo, muchas cosas que favorecen a unos y perjudican a otros".

¿Qué hacer entonces con el arbitraje en el fútbol colombiano?

"Creo que debemos avanzar con una propuesta que hemos estado discutiendo con otros presidentes de clubes. Estamos pidiendo que, ante la reiterada cantidad de problemas en el fútbol colombiano relacionados con el VAR, se retire por unos dos años, mientras se logra una implementación adecuada. No hay claridad en el tema; lo introdujeron de manera apresurada, sin el conocimiento necesario. Se han acomodado los resultados para que no suene mal, presentando situaciones que no reflejan la realidad de los partidos. Llevamos dos años con una inconformidad generalizada. Es lamentable que, en cada fecha del fútbol colombiano, y no solo en una, sino en varias, estemos viendo escándalos tras escándalos. No es un solo partido, sino varios, donde el tema arbitral se ha convertido en un verdadero problema. Esto no va a parar, y nadie sabe realmente cómo se maneja".

VAR en Colombia - Foto: Dimayor Dimayor

En el tema del VAR se habla de una gran inversión en el fútbol colombiano...

"Sí, así es. El tema del VAR es una locura. Estamos perdiendo cifras cercanas a los 15 mil millones de pesos o más en este sistema. Por eso, voy a comenzar una campaña para que se elimine el VAR del fútbol colombiano hasta que se aplique de manera correcta. Ha perjudicado a muchísima gente, y no hay claridad en su funcionamiento. No hay claridad en nada, no hay audios disponibles. Acomodan las situaciones a su conveniencia. No hay transparencia".