La Selección Colombia cerró el 2025 con victoria, luego de imponerse a Australia en duelo de preparación en el Citi Field en New York. La 'tricolor' ganó 3-0 a los 'socceroos' con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma; mostrando un renacer en su fútbol que ilusiona de cara a la Copa del Mundo del próximo año.

Tanto el número '10' como el '7' siguen ampliando sus créditos goleadores con la 'amarilla', acercándose así a los máximos artilleros en la historia del combinado de nuestro país.

James Rodríguez celebra gol con Selección Colombia - Foto: Getty Images

¿Cómo quedaron James Rodríguez y Luis Díaz en tabla de goleadores de Selección Colombia?

En ese orden de ideas, en el caso del exReal Madrid completó 31 'gritos sagrados' con la colores de nuestro país, quedando a sólo cinco goles de Radamel Falcao García que encabeza este listado.

Publicidad

Por su parte, 'Lucho' Díaz, autor del segundo tanto de la Selección Colombia sobre Australia, completó 21 celebraciones, superando a Faustino Asprilla en el escalafón, y de paso, quedó muy cerca de meterse en el podio.

El de Barrancas vive un momento dulce no sólo en el combinado patrio, sino también en su club: Bayern Múnich. Mientras que James, que está a la espera de definir su futuro deportivo, sigue apareciendo en momentos clave con su liderazgo en cancha y pases fenomenales, además de sus anotaciones.



Máximos goleadores de la Selección Colombia:

Radamel Falcao García - 36 goles James Rodríguez - 31 goles Arnoldo Iguarán - 25 goles Luis Díaz - 21 goles Faustino Asprilla - 20 goles Freddy Rincón - 17 goles Carlos Bacca - 16 goles Teófilo Gutiérrez - 15 goles Víctor Hugo Aristizábal - 15 goles Adolfo 'Tren' Valencia - 13 goles

Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia Getty Images

Publicidad

🇨🇴 Máximos goleadores de la Selección Colombia:



1️⃣ Radamel Falcao - 36

2️⃣ James Rodríguez - 31

3️⃣ Arnoldo Iguarán - 25

4️⃣ LUIS DÍAZ - 21

5️⃣ Tino Asprilla - 20

6️⃣ Freddy Rincón - 17

7️⃣ Carlos Bacca - 16

8️⃣ Teo Gutiérrez - 15

9️⃣ Víctor Aristizabal - 15

🔟 Adolfo Valencia - 13 pic.twitter.com/FaCyQVQiet — Willy (@WillyFPC) November 19, 2025

Reacciones en la Selección Colombia tras cerrar el 2025

"El balance es muy bueno, más allá que perdimos la mayor cantidad del partido en el ciclo. De todas maneras, el rendimiento es muy bueno, el cierre, y poder contar con un gran espectro de jugadores hizo que la lista se fuera ampliando, y a medida que fuimos probando, fuimos cambiando de esquema y jugadores. Hoy tenemos una competencia muy buena que nos va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen, va a ser un problema para nosotros elegir, están todos en buen nivel, el que entra cumple y nos pone en aprietos, es un lindo desafío", esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, en rueda de prensa tras el triunfo 3-0 sobre Australia.