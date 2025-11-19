Los bombos para el sorteo del Mundial 2026; ¿en cuál quedó la Selección Colombia?

Quedan sólo meses para que ruede el balón para el Mundial 2026, cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá que contará con 48 selecciones participantes. De ese número, 42 ya inscribieron su nombre y uno de ellos le pertenece a Colombia, que ahora estará atenta para el sorteo.

El ranking FIFA se actualizará próximamente luego de la doble jornada de compromisos preparatorios y eliminatorias en este mes de noviembre, mismo que terminará de ajustar a los combinados en los bombos de cara al sorteo y sus posibles rivales a enfrentar en la Copa del Mundo en territorio norteamericano. La 'tricolor' está atenta.

Hay que recordar que por ser anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá lograron su cupo anticipado, mientras que las otras 39 selecciones lograron su lugar por medio de sus clasificatorias. Aún faltan seis plazas restantes y las cuales se definirán mediante cuatro boletos del repechaje de UEFA y dos del repechaje intercontinental, este último a disputarse en marzo en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

James Rodríguez y Jorge Carrascal celebran la victoria de la Selección Colombia sobre Australia, en partido preparatorio para el Mundial 2026 AFP

¿En qué bombo quedó ubicada la Selección Colombia?

Así las cosas, hay que indicar que en bombo 1 están ubicadas las tres selecciones anfitrionas y las mejores posicionadas en el ranking FIFA y todos estos combinados serán cabezas de serie en los doce grupos de la primera fase del Mundial 2026.

En el caso de la Selección Colombia quedó en el bombo 2 que incluye a Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

El bombo que genera mayor incertidumbre es el cuatro porque integra a las selecciones que están pendientes de los repechajes.



¿Cómo quedaron conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1



México (14)

Estados Unidos (16)

Canadá (28)

España (1)

Argentina (2)

Francia (3)

Inglaterra (4)

Portugal (5)

Brasil (6)

Países Bajos (7)

Bélgica (8)

Alemania (10)

BOMBO 2



Croacia (11)

Marruecos (12)

Colombia (13)

Uruguay (15)

Suiza (17)

Senegal (18)

Japón (19)

Irán (21)

Corea del Sur (22)

Ecuador (23)

Austria (24)

Australia (25)

BOMBO 3



Noruega (29)

Panamá (31)

Egipto (32)

Argelia (35)

Escocia (38)

Paraguay (39)

Costa de Marfil (42)

Túnez (43)

Qatar (52)

Uzbekistán (55)

Arabia Saudita (58)

Sudáfrica (59)

BOMBO 4

Repechaje Intercontinental

Repechaje Intercontinental

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Jordania (66)

Cabo Verde (71)

Ghana (73)

Curazao (82)

Nueva Zelanda (85)

Haití (88)

¿Cuándo es el sorteo para el Mundial 2026?

Se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.; lo podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.