Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Los bombos para el sorteo del Mundial 2026; ¿en cuál quedó la Selección Colombia?

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026; ¿en cuál quedó la Selección Colombia?

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington y que se verá EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia le ganó a Australia en el último duelo de preparación del 2025.
La Selección Colombia le ganó a Australia en el último duelo de preparación del 2025.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad