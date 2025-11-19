Los bombos para el sorteo del Mundial 2026; ¿en cuál quedó la Selección Colombia?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Quedan sólo meses para que ruede el balón para el Mundial 2026, cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá que contará con 48 selecciones participantes. De ese número, 42 ya inscribieron su nombre y uno de ellos le pertenece a Colombia, que ahora estará atenta para el sorteo.
El ranking FIFA se actualizará próximamente luego de la doble jornada de compromisos preparatorios y eliminatorias en este mes de noviembre, mismo que terminará de ajustar a los combinados en los bombos de cara al sorteo y sus posibles rivales a enfrentar en la Copa del Mundo en territorio norteamericano. La 'tricolor' está atenta.
Hay que recordar que por ser anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá lograron su cupo anticipado, mientras que las otras 39 selecciones lograron su lugar por medio de sus clasificatorias. Aún faltan seis plazas restantes y las cuales se definirán mediante cuatro boletos del repechaje de UEFA y dos del repechaje intercontinental, este último a disputarse en marzo en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.
Publicidad
Así las cosas, hay que indicar que en bombo 1 están ubicadas las tres selecciones anfitrionas y las mejores posicionadas en el ranking FIFA y todos estos combinados serán cabezas de serie en los doce grupos de la primera fase del Mundial 2026.
Publicidad
En el caso de la Selección Colombia quedó en el bombo 2 que incluye a Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.
El bombo que genera mayor incertidumbre es el cuatro porque integra a las selecciones que están pendientes de los repechajes.
BOMBO 1
BOMBO 2
BOMBO 3
BOMBO 4
Se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.; lo podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.
Publicidad