Efraín Juárez: "No podía quedar como un payaso o mentiroso ante los jugadores de Nacional"

Efraín Juárez fue protagonista en las últimas horas por haber sido premiado como el mejor técnico del año en la gala de la Acolfutpro, gracias a sus títulos con Nacional en la Liga y Copa Betplay de 2024. En ese evento, el mexicano habló en exclusiva con Gol Caracol y posteriormente atendió una entrevista en 'Espn'.

Y en la cadena televisiva, el entrenador habló de todo un poco y de las circunstancias que rodearon su intempestiva salida del cuadro 'verdolaga'.

Sus últimos días en Nacional

"No solamente lo dije antes. Soy un tipo que tiene responsabilidades, nunca he exigido un jugador, cuando yo llego a Nacional ya hay un grupo ya formado. Me entregaron un grupo de grandes jugadores. Yo el 23 de diciembre decido no salir de vacaciones, porque había que planear que no era poca cosa. Nos sentamos todas las partes y decimos qué tenemos que traer. Se dan situaciones que me voy enterando por medios que llega un jugador u otro jugador. Era informado ya cuando estaba todo firmado".

Los nuevos para 2025

"Todos los que llegaron eran grandes jugadores, pero estaba extrañado porque no era la forma de trabajo. Lo expresé, nos dimos la mano, nos abrazamos, dijimos que no iba a volver a suceder. Yo no estaba de acuerdo (con la llegada de Mateus Uribe), porque en esa posición teníamos 5 jugadores. Entonces ahí se perdió la confianza, la credibilidad".

Publicidad

El tema de Mateus Uribe

"Bueno es un gran jugador (Mateus Uribe), todo el mundo conoce la jerarquía, era bienvenido, pero se había hecho una planificación. Supe que él estaba en exámenes médicos el mismo día, era una falta de comunicación, algo que no me parecía. Les dije (a los directivos) que me avisaran. No es bueno que llegue un jugador y no saberlo. Fue una falta de honestidad, que no me informaran. Si el club decide que va a venir, pues bueno; para eso somos los entrenadores. Pero se dieron circunstancias que me dan para salir".

Efraín Juárez, exDT de Nacional. Foto: Instagram oficial de Nacional

Sus posturas como entrenador

"Soy un ganador, una persona que ha ganado mucho, pero que también ha perdido mucho. Ahora me he quedado sin trabajo. Sin embargo, cuando recibí el equipo era un Nacional por el que no se prendía la 'tele' para verlos, pero después cada rato prendíamos esa misma 'tele' para ver qué pasaba, si le cerraban el estadio, si se hacía una maldad o similares. Así Nacional debe estar siempre arriba, estoy orgulloso de estos 4 meses y medio, de haber podido aportar para que hoy hablemos todo el tiempo de Atlético Nacional".

Publicidad

El grupo que recibió en Nacional

"Cuando yo llegué, no elegí el equipo, bien podía excusarme en eso. Sin embargo y ellos lo saben, que a mis jugadores los defenderé y los defendí toda la vida. Hoy recibo el premio (al mejor técnico de 2024 por parte de la Acolfutpro) y veo entre los mejores a Marino Hinestroza , a Román (Andrés), a Angulo (Álvaro), a Aguirre (Andrés). Viene Marino y me dice 'te amo' y se pone a llorar. Que René Higuita te llamé, te invité un asado, te dé un abrazo. Que Pacho Maturana lloré por un mexicano...".

La imagen que dejó en sus jugadores

"Más allá de los detalles, el contexto es que yo había tenido una circunstancia, una charla fuerte, dura, de demandas, de exigencias, por el proyecto de Nacional, les dije a los jugadores a qué nos metíamos. Le dije al club que me apoyaran en ese detalle, pero no podía quedar mal ante mi familia. No podía quedar como un payaso ante el grupo, ni como mentiroso, porque mentiroso no soy".