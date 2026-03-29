"El 75% del país sabe contra quién estábamos jugando (Nacional); hubo tres situaciones de expulsión"

Este domingo 29 de marzo, Atlético Nacional visitó a Pasto en el estadio Departamental Libertad, por el duelo correspondiente a la jornada catorce de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano.

No obstante, por varias situaciones que sucedieron en el desarrollo del compromiso, el entrenador del cuadro 'volcánico' se mostró fúrico, molesto y disgustado en la conferencia de prensa. Jonathan Risueño dijo ante los medios de comunicación que el arbitraje de Carlos Ortega y todo su equipo fue erróneo, enfatizando en que Pasto debió haber jugado con un futbolista más la mayor parte del encuentro.

"Más allá de la derrota, creo que hemos hecho un gran partido, que hemos jugado un juego prácticamente de finales, contra un equipo que es el que más inversión económica hace en el país y realmente fastidiado por la afición, por la gente, porque queríamos darle una alegría. Aunque estoy contento con mis jugadores porque lo hemos dado todo y porque creo sinceramente que ha habido muchas situaciones en el partido, que si hubiéramos jugado con un jugador más, como lo hemos merecido jugar, porque ha habido por lo menos tres situaciones de expulsión de jugadores rivales; pues hubiéramos podido conseguir los tres puntos", sentenció inicialmente el estratega español.

Pero eso no fue todo, pues Risueño también aprovechó para volver a enfatizar en esa acción polémica, a su concepto, en la que Nacional debió haberse quedado con uno menos; eso sí, explicando y analizando a detalle las otras jugadas en las que, supuestamente, se habría visto afectado el equipo nariñense.



"Jugando de local y empatando, ya puede estar aquí el Real Madrid que nosotros siempre vamos a ir a buscar la victoria; más bien creo yo que lo que sí influyó más es que no entre el VAR o no sé lo que ha pasado, que expulsen al jugador de ellos por pegar fuera del área o que en la primera parte no expulsen a un jugador de ellos, que se va solo un futbolista nuestro contra el arquero y le saquen solo amarilla, cuando o no es nada o es roja, porque un jugador que va contra el guardameta solo no puede ser amarilla, pues, si es falta y la ha pitado es roja", dijo el entrenador del Deportivo Pasto.

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Para terminar su intervención, Jonathan Risueño dejó su 'vainazo' al cuadro 'verdolaga', que ha generado gran polémica por el 'picante' mensaje que deja en sus declaraciones: "Tampoco el último penalti que no pitan; miren cómo le dejaron los tacos clavados a Wilson Morelo en la última acción que es penalti, pero todo esto lo sabemos, o el 75 por ciento del país sabe contra quién estábamos jugando".