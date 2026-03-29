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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "El 75% del país sabe contra quién estábamos jugando (Nacional); hubo tres situaciones de expulsión"

"El 75% del país sabe contra quién estábamos jugando (Nacional); hubo tres situaciones de expulsión"

En rueda de prensa, Jonathan Risueño se fue con toda en contra de Atlético Nacional, mencionando que Pasto perdió 1-2 en casa, este domingo, por el tema arbitral.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Jonathan Risueño y sus críticas al arbitraje en contra de Atlético Nacional.
Jonathan Risueño y sus críticas al arbitraje en contra de Atlético Nacional.
Foto: Colprensa.

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