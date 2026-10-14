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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica por mal estado de la cancha de El Campín no cesa; "el fútbol es y seguirá siendo prioridad"

Polémica por mal estado de la cancha de El Campín no cesa; "el fútbol es y seguirá siendo prioridad"

Desde diferentes frentes se han dado pronunciamientos luego del aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas del martes anterior y así se publicó un comunicado de Sencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Grama del estadio El Campín.
Grama del estadio El Campín.
colprensa.

La cancelación a última hora del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la Liga BetPlay II-2026, generó una nueva polémica por las condiciones de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Tras lo ocurrido, Sencia, empresa encargada de la administración del escenario deportivo, emitió un comunicado en el que lamentó la situación y se refirió a las medidas que adoptará.

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El encuentro no pudo disputarse debido al estado del terreno de juego, cuya grama había sido sembrada recientemente después del concierto de BTS. La decisión también provocó pronunciamientos de Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en medio de las preocupaciones por las condiciones de la cancha y la realización de los compromisos futbolísticos.

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En su pronunciamiento, Sencia ofreció disculpas a los asistentes y aseguró que tomará medidas para responder a quienes llegaron al estadio para presenciar el encuentro. “Lamenta esta situación y ofrece disculpas a los hinchas y a la afición por los inconvenientes que la cancelación del encuentro haya podido ocasionar. Los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el Estadio. En consecuencia, se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al Estadio ayer en la noche”.

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Asimismo, la empresa anunció que reforzará el trabajo conjunto con las entidades involucradas para buscar soluciones. “Reitera que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad para Sencia. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá”.

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Sobre las labores adelantadas después del último espectáculo musical, Sencia explicó que trabajó para intentar tener la cancha en buen estado. “Con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados. Sin embargo, entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido”.

Finalmente, la administradora del escenario indicó que atenderá las solicitudes relacionadas con el mantenimiento del terreno de juego. “Así mismo y en complemento a los trabajos que se vienen realizando, se atenderán los requerimientos adicionales que formulen las autoridades competentes en relación con el mantenimiento de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho”.

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