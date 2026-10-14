Jhon Arias y un candente nuevo cara a cara con los hinchas de Fluminense; será en Copa Libertadores

Un estadio Maracaná abarrotado será el escenario donde Fluminense y Palmeiras comiencen este miércoles su pelea por instalarse en la final de la Copa Libertadores 2026. Además de la altísima tensión del compromiso, la atención estará puesta en el regreso de Jhon Arias ante la afición 'tricolor', esto tras los roces de comienzo de campaña.

A diferencia de su reciente partido por el Brasileirao, disputado ante un estadio semivacío por el mal momento del 'Flu', el extremo chocoano revivirá esta vez el ambiente imponente y hostil del mítico escenario de la ciudad de Río de Janeiro, un campo donde él supo brillar tiempo atrás.

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Así las cosas, Arias se prepara para un clima caldeado en el Maracaná, se anticipa una lluvia de abucheos cada vez que entre en contacto con el balón.

Jhon Arias, extremo del Palmeiras Foto: AFP

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Hay que indicar que el idilio entre el extremo chocoano y la afición del Fluminense parecía inquebrantable. A pesar de sus reiterados deseos por emigrar al fútbol europeo, que derivaron finalmente en su venta al Wolverhampton a mediados de 2025, el cariño de la gente se mantuvo intacto; esto porque Arias se despidió en medio de lágrimas y con el compromiso de que en territorio brasileño jamás jugaría para otro club que no fuera el 'tricolor'.



Aunque se prevé un clima tenso en las gradas para el colombiano, la relación con sus excompañeros del 'Flu' sigue intacta. Buena parte del plantel del 'fluzao' compartió cancha con Arias y no dudan en señalar que el afecto mutuo trasciende la rivalidad del momento.

"Es un jugador que nos ha dado muchas cosas buenas y positivas. Es un amigo, pero hoy juega para el equipo contrario, y contamos con nuestra afición para presionar no sólo a él, sino a todo el equipo del Palmeiras. Queremos que Fluminense salga victorioso al final, igual que en el último partido. Vamos a hacer todo lo posible, en términos de estrategia, energía y ambiente, para tener un gran partido y llevarnos la ventaja de vuelta a São Paulo", esas fueron las palabras de Marcao, DT del Palmeiras, en la previa del juego de este miércoles.

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¿A qué horas es Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El compromiso de ida por las semifinales entre el 'flu' y el 'verdao' será este miércoles 14 de octubre, en el estadio Maracaná, con horario establecido para Colombia de las 7:30 de la noche.