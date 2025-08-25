Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Morelos, indignado con el árbitro: "Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración"

Alfredo Morelos, indignado con el árbitro: "Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración"

El delantero de Atlético Nacional no ocultó su desazón por la tarjeta amarilla que le sacó el árbitro Bismark Santiago en juego contra América en el Pascual Guerreo.