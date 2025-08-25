Alfredo Morelos, indignado con el árbitro: "Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración"

Alfredo Morelos volvió a celebrar un gol con Atlético Nacional, esta vez en el clásico contra América de Cali en compromiso de la octava jornada. El popular 'Búfalo' abrió la cuenta en el Pascual Guerrero al minuto 18, y posterior a inflar la red, realizó su habitual celebración, el de señalar el escudo de los 'verdolagas' e indicar los títulos que ha obtenido con el club.

Tras su festejo, el delantero oriundo de Cereté (Córdoba) fue amonestado por el árbitro central, Bismark Santiago, causando la indignación del artillero del 'rey de copas' colombiano. El exjugador del Rangers de Escocia se quejó de esto, luego del compromiso en la capital del Valle del Cauca, afirmando que "es mi celebración, de las cosas que me he ganado en Atlético Nacional".

"Nos vamos con el sinsabor, queríamos ganar. un partido entre bueno, a veces muy pausado, y nada. Obviamente, uno no puede expresarse ni decir las cosas. Yo he hecho casi 30 goles acá en Nacional y he celebrado de la misma manera, ya ustedes vieron lo que pasó. No voy a decir más nada porque es increíble, una tarjeta amarilla innecesaria y eso le baja a uno como el ánimo. No son excusas, pero hay que mejorar eso", precisó de entrada Morelos Avilez en zona mixta.

Alfredo Morelos, más pendiente de los hinchas que del partido. Foto: Dimayor.

Y continuó el cordobés su queja en contra del actuar del colegiado Bismark Santiago: "Ustedes, los periodistas que saben es así, es la realidad, uno viene a dar un espectáculo y que sea así no es de degustar para nosotros y para la gente que viene a disfrutar del fútbol, que están detrás de un televisor viéndolo. Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración, es lo que siempre he hecho; de las cosas que me he ganado en Atlético Nacional"

Por último, Alfredo se refirió a los objetivos del verde paisa, esto tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo desde el punto blanco del penalti.

"Vamos por todo, esa es la obligación. Vamos a trabajar con mucha humildad y sacrificio, sabemos que no va a ser fácil, hay que trabajar y vamos a apuntar a eso", terminó por precisar el delantero cordobés.

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025?

Los dirigidos por Javier Gandolfi suman 13 puntos luego de ocho jornadas disputadas y se ubican en la sexta casilla de la tabla general, que es liderada por el Junior de Barranquilla.