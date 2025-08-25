"Vinícius Jr tiene un problema social; consiguió que lo chiflen 30 mil personas"

Vinícius Jr. nuevamente dio de qué hablar y esta vez en el partido entre Real Madrid y Real Oviedo. En la victoria 0-3 de su equipo en el estadio Carlos Tartiere, el brasileño fue protagonista al dar la asistencia para el segundo gol de Kylian Mbappé y anotar el tercero para cerrar el encuentro. Sin embargo, sus contribuciones en el campo fueron empañadas por su comportamiento con los aficionados rivales. Después del juego causó debate.

'Vini' celebró su gol con un gesto de que no escuchaba a la gente que lo insultaba, y además, hizo otro de que el Oviedo se fuera de nuevo 'a Segunda', en alusión a que no merecían estar en la máxima categoría del fútbol español.

El técnico Xabi Alonso sorprendió dejando al delantero 'carioca' en el banco de suplentes al inicio del partido, pero en el minuto 63 le dio ingreso, y ese fue el comienzo del 'show' de Vinícius. Primero, simuló una falta en el área que pudo ser penal, pero el árbitro no le creyó y lo amonestó por quererlo engañar.

Tiempo después, asistió a Mbappé para que pusiera el segundo gol del Real Madrid, pero en su celebración comenzó a gritarle cosas a alguien, por lo que el delantero francés tuvo que taparle la boca para que no recibiera la segunda amarilla y se fuera expulsado del cotejo. Ya con su anotación del tercer gol, terminó por desatar su rabia con el público del Oviedo. El brasileño fue directamente a festejar frente a la afición del local, hecho que los molestó y por eso siguieron insultándolo.

Con relación a la actuación de Vinícius Jr., los periodistas españoles debatieron después del partido. Uno de los que se refirió al tema fue el exarquero del Real Oviedo, Esteban Suárez, quien en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero, afirmó: "Vinícius tiene un problema social. Juega por primera vez en el Tartiere y consigue que le piten 30.000 personas. No ha jugado nunca aquí y le dice a la gente que 'a Segunda'". Incluso fue más allá y dijo que "en otra época hubiera tenido problemas serios en el terreno de juego, y tiene que cambiar"

Vinícius, celebrando su gol frente al Oviedo AFP

Y es que 'Vini' no había jugado nunca contra el Real Oviedo en la liga española, por lo que se hizo inexplicable su comportamiento, frente a una hinchada con la que no había tenido piques en su carrera como 'merengue', pero que ahora se suma a la lista de aficiones que lo silban e insultan cada vez que lo ven en un estadio de fútbol.