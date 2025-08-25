Egan Bernal, siempre protagonista en Vuelta a España: se llevó las miradas en la etapa 3

Egan Bernal llegó a la Vuelta a España como uno de los favoritos a hacerse con el título. De hecho, desde antes de que empezara la última grande del ciclismo de la temporada, la cuenta oficial de la ronda ibérica lo incluyó en ese listado junto a Joao Almeida y Juan Ayuso, del UAE Team Emirates XRG, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) y Ben O'Connor (Jayco AlUla).

Sin embargo, no es el único guiño que le ha hecho la organización de la carrera. En medio de la presentación de equipos, le dedicaron unos cuantos minutos, enfocándolo mientras que lo ovacionaban. De igual manera, en cada una de las etapas lo han grabado y publicado el video en el Twitter oficial de la competencia. Por eso, este lunes 25 de agosto no fue la excepción.

En el marco de la etapa 3, que contó con 134,6 kilómetros de recorrido en total, entre San Maurizio Canavese y Ceres, subieron un posteo con Egan Bernal como protagonista. Allí, se le ve con su indumentaria de campeón nacional, sonriendo y la buena energía de siempre. Recordemos que brilló en la primera jornada de montaña, siendo cuarto en la segunda fracción.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio de la Vuelta a España 2025 AFP

Egan Bernal, la sensación en la Vuelta a España 2025