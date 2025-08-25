Publicidad

Egan Bernal, siempre protagonista en Vuelta a España: se llevó las miradas en la etapa 3

Egan Bernal, siempre protagonista en Vuelta a España: se llevó las miradas en la etapa 3

Desde que se abrió el telón de la edición 80 de la ronda ibérica, el ciclista colombiano, Egan Bernal, ha sido la sensación y así se lo hicieron saber nuevamente.

Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 25, 2025 09:04 a. m.