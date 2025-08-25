Vuelve y juega Juan Fernando Quintero, luego de la rabia en Copa con Marcelo Gallardo

Tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores en penaltis, River Plate enfrenta un nuevo reto en el fútbol de Argentina. La 'banda cruzada', que tiene en sus filas a los colombianos Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Kevin Castaño, rivalizará contra Lanús este lunes 25 de agosto en condición de visitante.

Para este compromiso, Marcelo Gallardo preservará a varios futbolistas, les dará descanso por la acumulación de minutos, y en ese orden de ideas, Quintero Paniagua se perfila para salir desde el 'vamos' en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Los deportistas a los que el 'Muñeco' decidió darle un reposo fueron Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez e Ignacio Fernández. Díaz por haber sufrido un traumatismo en el juego de Copa Libertadores contra Libertad, y los restantes por el desgaste que han presentado con la seguidilla de juegos.

Juan Fernando Quintero con River Plate frente a Libertad en juego de Copa Libertadores. X de @RiverPlate

Por lo tanto, Quintero Paniagua está listo para poner su talento al servicio de la banda cruzada' para el juego contra Lanús. Recordemos que el talentoso volante antioqueño fue de la partida en el duelo 'copero' frente a los paraguayos, pero tras la expulsión de Giuliano Galoppo, Gallardo tuvo que mover el banco y 'Juanfer' fue el afectado; la sustitución no le gustó nada y todo quedó captado en las cámaras de transmisión del compromiso.

En la lista de convocados divulgada por River Plate para enfrentar a Lanús, además de Quintero, también fueron citados Kevin Castaño y Miguel Borja. Tanto el 'Colibrí' como el exÁguilas Doradas también tendrían la oportunidad de ser inicialistas.

Así formaría River contra Lanús HOY: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja.



¿A qué horas es Lanús vs. River Plate?

Este compromiso por el fútbol argentino está previsto para este lunes 25 de agosto en el estadio Néstor Díaz Pérez, en horario de las 7:15 de la noche, de Colombia. Tras enfrentar a Lanús, River Plate comenzará a preparar el partido por Copa Argentina contra Unión, válido por los octavos de final; también será a las 7:15 p.m.