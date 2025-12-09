Polémicas palabras de figura de Nacional tras perder con América; "si lo quieren llamar fracaso"

Atlético Nacional se quedó sin final de la Liga BetPlay II-2025, tras perder con América de Cali en el Pascual Guerrero, el lunes. Desde el 'verdolaga' hicieron un análisis de lo que fue el desempeño en los cuadrangulares, dejando unas declaraciones que se han vuelto virales en las redes sociales.

Dichas palabras polémicas las pronunció uno de los referentes de la institución verde paisa: Jorman Campuzano. El oriundo de Tamalameque (Cesar) habló claro ante las críticas recibidas por no lograr el objetivo de disputar la estrella de fin de año.

"La camisa te exige ganar todos los torneos que juegas, entonces si ganamos la Copa (BetPlay) no vamos a borrar lo malo que hicimos en Libertadores y en las dos ligas. Siempre queremos salir a ganar y cada quien saca sus conclusiones y son respetables", dijo de entrada Campuzano en su intervención con la prensa, tras el juego en tierras vallecaucanas.

América vs Nacional, Liga BetPlay - Foto: Colprensa

El volante cesarense complementó que en el plantel se veían en las dos finales a jugar en este mes de diciembre; la de la Liga y Copa BetPlay. Sólo consiguieron llegar a esta última, misma que disputarán ante su rival de patio: Independiente Medellín.



"Enfocado en la Copa y es sumarle un título más a Atlético Nacional. Sabemos que queremos sumar estrellas, una Copa Libertadores más. Pasar la página, que cada quien saque sus conclusiones, es duro para nosotros como jugador, siempre queremos ser campeones, nos veíamos jugando las dos finales nuevamente en diciembre y no se dieron las cosas. Como siempre digo, respeto la decisión de los demás, si hay periodistas, hinchas, que lo quieren llamar fracaso, es respetable", asumió Campuzano.

Por último, sostuvo que tras no llegar a la definición por el título de la Liga BetPlay II-2025 están obligados a ganar la Copa.

"Nosotros tenemos que asumir, dar la cara de que no estamos en la final de la Liga. Si miran el resultado en Medellín dependía de nosotros y en el último partido no lo hemos conseguido. En Atlético Nacional te exigen todos los torneos, estamos en la obligación de ganar la Copa, y ya después los mismos que están diciendo que es un fracaso, cambien sus conclusiones. Lo de nosotros nos los guardamos; como te digo, respetar la decisión del hincha y de los periodistas", concluyó el jugador de Atlético Nacional.

