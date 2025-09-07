Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El nuevo técnico de América dijo presente en el Pascual; David González, captado en cámara

El nuevo técnico de América dijo presente en el Pascual; David González, captado en cámara

Aunque era un secreto a voces este domingo hubo presencia del entrenador que tomará las riendas del América de Cali, pero todo después del clásico vallecaucano.

América de Cali festejando el paso a los cuartos de final, de la Copa BetPlay.
América de Cali festejando el paso a los cuartos de final, de la Copa BetPlay.
Foto: Colprensa.
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 05:02 p. m.