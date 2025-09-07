El nuevo técnico de América dijo presente en el Pascual; David González, captado en cámara

América de Cali vive una crisis deportiva en la Liga BetPlay 2025-II, que hizo que saliera el entrenador argentino Gabriel Raimondi, luego de los malos resultados en este segundo semestre y la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Fluminense.

Por eso, y aunque muchos nombres sonaron para tomar las riendas del equipo vallecaucano, todo está definido y se conoció que el antioqueño David González será el encargado del equipo.

Este domingo en el clásico caleño entre América y Deportivo Cali las cámaras captaron al estratega paisa en uno de los palcos del estadio Pascual Guerrero, tras llegar en las últimas horas a territorio vallecaucano y de inmediato ir a presenciar este atractivo compromiso.

A falta de la firma y la presentación por parte del club ‘escarlata’, todo está dado para que David González empiece su labor en el elenco de los ‘diablos rojos’, a pesar de salir hace pocas semanas de Millonarios, por los malos resultados en la Liga BetPlay 2025-II.

Eso sí, lo curioso en su contratación es que González no podrá dirigir en la cancha ya que como dirigió a los ‘embajadores’ en este segundo semestre, tendrá que hacerlo desde la tribuna. Solamente hasta el próximo año podrá estar en la raya.

El timonel paisa tendrá un duro reto en el América de Cali, que está último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II, con pocas chances de clasificar a los cuadrangulares finales.



Los números de David González en Millonarios

El estratega antioqueño estuvo al frente de los 'embajadores' en 34 partidos, ganando 14, empatando nueve y perdiendo en once oportunidades, dejando un rendimiento del 50 por ciento, clasificando a cuadrangulares finales del semestre pasado pero quedando eliminado en la última fecha, sin chance de ir a luchar por el título.

En la actual campaña no pudo enderezar el rumbo de Millonarios y estuvo de colero durante algunas fechas, haciendo que los directivos lo sacaran tras la derrota con Unión Magdalena, en El Campín.