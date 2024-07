Caliente finalizó el partido entre Águilas Doradas y Patriotas, por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024-II. Varias fueron las polémicas arbitrales que se presentaron durante el encuentro en donde estuvo involucrado el juez central Jairo Mayorga, quien debutaba en la Primera División del Fútbol Colombiano, y Nicolás Gallo, encargado del VAR.

Respecto a esto, Harold Rivera, DT del cuadro boyacense, fue certero y se expresó contundentemente frente la actuación del arbitraje para este encuentro. "No sé qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya está bueno. Estoy cansado de que me estén puteando, me duele que me insulten cada rato, un error tras otro, y no pasa nada. La gente sabe lo que he sido en la vida, como trabajador. Yo soy una persona muy honesta, y que me quiten los puntos así, que me piten faltas que no son, penales que no son", inició su explicación el estratega.

"Un árbitro que pita dos jugadas decisivas: una que no pita y otra que sí pita a favor. Se sintió presionado porque en el primer tiempo seguro lo presionaron. Entonces es muy difícil, un codazo que le pegan a De las Salas y tampoco. Una mano que nos corta y ni una amarilla. Un árbitro nervioso, joven. Nosotros estamos peleando muchas cosas: mi carrera, mi vida. El fútbol es mi vida, esto es mi vida, y quizás nunca me han visto así, pero hoy me duele. Me duele mucho porque yo trabajo, y me duele que pase esto", con una notable furia remarcó Rivera, mientras en reiteradas ocasiones golpeaba la mesa en la que se encontraba.

Bajo la misma línea, reiteró que: "La gente del fútbol me conoce, saben lo que soy, para que pase esto, para que vengan y nos roben así. Yo me juego la vida cada tres días, cada ocho días, y trabajamos con todos estos hombres tratando de hacer cosas diferentes para que vengan y tomen malas decisiones", declaró.

😐 PUDO SER MEJOR: Jairo Mayorga estaba haciendo un tremendo debut hasta que Nicolás Gallo hizo un llamado que a mi juicio no correspondía. Lo llevó a sancionar un penal dudoso que definió el partido. Pasó de un 8.0 a un 6.0 o 6.5 a lo mucho. Tiene cosas buenas #LigaBetPlay pic.twitter.com/8JtQfOmMk1 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) July 31, 2024

Publicidad

Tras ello, se mostró algo preocupado respecto a las consecuencias que puedan tener sus palabras. "Me duele y no sé qué es lo que vaya a pasar con lo que estoy diciendo, pero me duele. Un árbitro, un muchacho que no tiene ni experiencia, y lo ponen a hacer este tipo de partidos. Estaba asustado, le dio miedo. Esta clase de partidos es otra cosa, y perdonen la reacción, pero no aguanto más. Cada ocho días es lo mismo, una cosa tras otra. Me dicen que Patriotas está descendido y yo les digo que no, y estas decisiones convalidan lo que dicen ellos".

A renglón seguido, también aseguró que estos tratos arbitrales también los vivió el semestre pasado. "Estoy cansado de que me insulten, de que el equipo esto y lo otro, y hay que ver esto también. El semestre pasado fue lo mismo. Vengo de un tema de apuestas también, y entonces, para mí es doloroso. El equipo hizo un esfuerzo ni el berraco, y las cosas que había que pitar, habían que pitarlas. Si fue penal, es penal, si no fue penal, pues no fue penal", furioso finalizó la rueda de prensa Harold Rivera.

Así es muy difícil…

Un punto para nosotros significa mucho en este momento.

El trabajo de toda la semana, nublado por mal arbitraje. Hasta cuando? pic.twitter.com/UAikMAvOMC — Harold Rivera Roa (@DTHaroldRivera) July 31, 2024