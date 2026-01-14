En Junior sacan en cara el título de la Liga BetPla II-2025; "Les pasamos por encima todos"

El fútbol profesional colombiano comienza este jueves con el juego de la ida de la Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe, los campeones de Liga en el 2025. Los 'tiburones', quienes fungirán de local, fueron noticia el pasado martes por la gran gala que organizaron para presentar el trofeo y los refuerzos para este nuevo año. Más allá de la buena organización del evento, los invitados y las leyendas que estuvieron presentes, lo más sonado fueron las declaraciones del máximo accionista del club, quien sacó en cara la 'estrella de navidad'.

Se trata de Fuad Char, el patriarca del Junior de Barranquilla, quien habló sin pelos en la lengua por el objetivo alcanzado al final de 2025. Le envió un mensajito a todos los clubes del balompié nacional. “Éramos el mejor equipo. ¡LE PASAMOS POR ENCIMA A TODOS!. Deportes Tolima era el mejor equipo del campeonato y le DIMOS UNA PALIZA 4-0”, sentenció el administrativo de origen sirio.

Y es que todos los aficionados del FPC esperaban una final más reñida, sin embargo, Junior sentenció todo en el juego de ida con un 3-0 que tuvo como protagonista a José Enamorado con un doblete.

En el juego de vuelta, Tolima no logró hacer el milagro y Enamorado anotó de nuevo y selló el título para los 'curramberos'. Cabe recordar, que, en el todos contra todos ocuparon la primera plaza durante 10 jornadas y nunca quedaron por debajo de la sexta plaza. En los cuadrangulares la tarea no era fácil, pero culminaron de líderes del grupo A con 11 puntos, pasando por encima de Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín.



Los refuerzos del Junior

Justamente en la gala, los 'tiburones' presentaron sus primeras cuatro contrataciones. Janneson Sarmiento (Unión Magdalena), Juan David Ríos (Pereira), Jean Carlos Pestaña (América) y Kevin Pérez (Deportes Tolima) fueron oficializados, eso sí, a la espera de otros fichajes, como el caso de Luis Fernando Muriel, quien estaría esperando la luz verde desde el Orlando City de la MLS.