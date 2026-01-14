James Rodríguez marcó para siempre a un exManchester United; “su zurda y los pases que me daba”

Una temporada le bastó a James Rodríguez para dejar su legado en el Mónaco, de Francia, tras llegar por una suma de 45 millones de euros luego de un exitoso paso por el Porto, de Portugal. Después fue fichado por el Real Madrid, pero su estadía en El Principado dejó sorprendidos a algunos reconocidos jugadores, como en el caso de Dimitar Berbatov.

En una entrevista publicada en las redes sociales de la Premier League, el exfutbolista búlgaro respondió algunas preguntas sobre algunos compañeros o rivales que lo sorprendieron, y entre sus respuestas incluyó al mediocampista colombiano.



James Rodríguez, el jugador más creativo

A Berbatov le consultaron cuál era el "el jugador más creativo" con el que había jugado, y aunque compartió con grandes leyendas en Manchester United, Tottenham, Mónaco, entre otros, decidió señalar que el mejor en este ítem era el mediocampista colombiano.

"Diría que James Rodríguez. Su zurda y los pases que me daba, ja", fueron las palabras del búlgaro, quien al hablar del volante cucuteño se mostró sorprendido y con euforia, a pesar de haber compartido solamente una temporada con él, la campaña 2013/14, antes de que el '10' de la Selección Colombia brillara en el Mundial de Brasil 2014 y fuera fichado por el Real Madrid, por un valor de 75 millones de euros.

En noviembre de 2025, Dimitar Berbatov ya había elogiado a Rodríguez Rubio, en una entrevista con su excompañero Río Ferdinand, donde habló maravillas por la calidad y la visión de juego que tiene el mediocampista de nuestro país.



"Jugué con él en Mónaco; su pie izquierdo, probablemente la mejor zurda con la que jugué. La forma en la que veía el fútbol es increíble. El tiempo que compartí con él, que fueron dos años, fue fantástico. Lo puse porque en espacios reducidos su técnica era excelente", detalló el búlgaro recientemente.

En su paso por el cuadro monegasco disputó 38 partidos, todos a nivel local, marcó diez goles y dio 14 asistencias, dejando grandes números a pesar de su corta estadía en territorio galo, ratificando el alto nivel que tenía en su momento, que luego puso a las órdenes de la Selección Colombia, del Real Madrid, el Bayern Múnich, y más equipos más.