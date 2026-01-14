Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez marcó para siempre a un exManchester United; “su zurda y los pases que me daba”

James Rodríguez marcó para siempre a un exManchester United; “su zurda y los pases que me daba”

El colombiano James Rodríguez se hizo un nombre en Europa por su calidad y la huella que dejó en varios equipos importantes. Una leyenda lo recordó como “el más creativo”.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
James Rodríguez y Dimitar Berbatov Mónaco
James Rodríguez y Dimitar Berbatov con el Mónaco - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad