"En Nacional la eliminación de Sudamericana fue un golpe duro; pero creemos en este proyecto"

David Ospina, como uno de los jugadores de experiencia de Nacional, apareció hace unas horas para participar en un contacto con los periodistas de medios antioqueños y del país, en el que se confirmó la permanencia de Diego Arias como entrenador, en medio del amago de crisis que se armó después del 3-0 a manos de Millonarios, mismo equipo que lo sacó del camino de la Copa Sudamericana 2026.

"Sabemos que en Nacional y en el fútbol todo depende de resultados. Pero yo creo que la posición nuestra siempre ha sido en cada entrenamiento mostrarle al cuerpo técnico, en este caso al profe Diego Arias. Sabemos que fue un golpe duro el tema de la Copa Sudamericana, fue uno de los objetivos claros que teníamos al inicio de esta temporada, pero hoy no podemos cambiar las cosas. Hoy tenemos que seguir revalidando, como lo dice el presidente, todo lo del proyecto que tiene Atlético Nacional", explicó de entrada en experimentado guardameta.

¿Han sido inferiores a la expectativas que se tenían con este Nacional?

"La grandeza de la institución es en lo que tenemos que pensar. Después del partido de la Sudamericana, revalidamos todo con un partido muy difícil contra Águilas, en un estadio muy complicado. Yo creo que el equipo ahí mostró lo que quiere y lo que puede lograr, porque no era fácil después de un golpe levantarnos"

¿Qué quiere decir la presencia suya y de varios jugadores en este espacio?

"Se ven las ganas que tiene este este club de querer seguir haciendo las cosas muy bien, de seguir dándole alegrías a nuestra hinchada y por eso creo que hoy estamos acá. Estamos poniendo la cara, estamos respaldando todo este este proyecto".



¿Ustedes respaldan al DT Arias?

"De parte de nosotros está muy claro, seguimos creyendo en el proyecto, seguimos queriendo hacer las cosas bien".

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¿Cómo toman las críticas de las últimas semanas?

"Sabemos que hoy hay demasiadas críticas, demasiadas cosas y demasiadas situaciones que se habla. De hecho, hay veces que de pronto por no tener esa claridad se habla de más, y de pronto esas cosas son las que duran más veces, porque todos los que estamos acá queremos seguir poniéndo a la institución en lo alto, donde se lo merece".

¿Qué dijo el Presidente de Nacional?

"Nos golpeó como institución, como equipo y como hinchada el tema de la salida de Copa Sudamericana. Entendemos correctamente que haya generado una frustración muy legítima. Este sentimiento lo compartimos desde adentro del Atlético Nacional. La hinchada de nacional tiene todo el derecho a exigir, siempre lo ha tenido. Este proyecto nació con ellos y para ellos. Cuando los resultados no acompañan, especialmente en torneos donde la ilusión era grande, agradecemos la exigencia porque la como una señal de amor por estos colores, y la recibimos para mejorar cada día en beneficio de esta institución", explicó sebastián Arango Botero, en la rueda de prensa de este viernes.

