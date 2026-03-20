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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Nacional la eliminación de Sudamericana fue un golpe duro; pero creemos en este proyecto"

"En Nacional la eliminación de Sudamericana fue un golpe duro; pero creemos en este proyecto"

Este viernes se concedió una rueda de prensa en Nacional, con la presencia de los principales referentes del plantel, de directivos y de Diego Arias, quien sigue firme como DT.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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David Ospina, arquero de Nacional.
David Ospina, arquero de Nacional.
Getty Images.

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