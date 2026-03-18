"Rodrigo Contreras no solo hace goles, también es fastidioso y molesta a todo el mundo"

Rodrigo Contreras, en poco tiempo, no solo se hizo con un lugar en la titular de Millonarios, sino que también se ganó el cariño de los miles de hinchas, gracias a su entrega y sacrificio, pero, en especial, por sus goles. En la Copa Sudamericana, marcó uno de los mejores tantos, desde mitad de cancha, para eliminar a Atlético Nacional y, ahora, por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026, le repitió la dosis al 'verdolaga', en la victoria 3-0, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Allí, fue la figura del 'embajador' por su anotación y porque estuvo presente en las dos expulsiones del conjunto antioqueño. William Tesillo le cometió una infracción al argentino, quien cayó al suelo, y el árbitro no dudó en mostrarle la segunda amarilla al defensa central y, por ende, la roja. Posteriormente, el atacante se encaró con Jorman Campuzano, que le mandó un cabezazo y el juez central expulsó al mediocampista. Sobre esas situaciones no han faltado las opiniones.

En el programa 'Jugada Maestra', de la aplicación 'DITU', Javier Hernández Bonnet afirmó que "Rodrigo Contreras tiene temperamento, siempre está metido en el partido y es influyente en cada fase de ataque, ya sea para fastidiar o generar. Es que no solo hace goles, sino que también es fastidioso y molesta a todo el mundo. La pregunta es por qué razón, con todos esos atributos, no brilló en los otros equipos. Es raro". Sin embargo, no fue el único que analizó al jugador de 30 años.

Rodrigo Contreras, atacante de Millonarios, en el partido contra Atlético Nacional, en El Campín Colprensa

"Es impresionante, generalmente, no pierde la pelota, ya que descarga bien y cuando está de espalda o no tiene con quién soltar, aguanta. Además, toma buenas decisiones, le pega bien a la pelota y es técnico", afirmó Nelson Gallego en su intervención. Por último, Norberto Peluffo no pasó por alto el hecho de que el nacido en Tucumán jugó en Argentina, Portugal, Chile y México, pero nunca logró consolidarse, hasta que arribó a Millonarios, donde parece haber encontrado su lugar.



"Tiene buena técnica, aguanta la pelota, se asocia, de todo. Lo extraño es que, a los 30 años, después de pasar por 14 equipos, ahora sí despegó y está haciendo lo que todos estamos viendo. Hay algo raro. Cuando llegó, los comentarios desde Chile no eran los mejores y es un tremendo futbolista. Eso llama la atención", puntualizó. Por eso, Millonarios ya piensa en hacer uso de la opción de compra, teniendo en cuenta que se encuentra a préstamo.