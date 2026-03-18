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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Rodrigo Contreras no solo hace goles, también es fastidioso y molesta a todo el mundo"

"Rodrigo Contreras no solo hace goles, también es fastidioso y molesta a todo el mundo"

Una de las figuras de Millonarios, en lo que va del 2026, es Rodrigo Contreras, delantero argentino que llegó y, de inmediato, respondió con goles importantes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional
Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional
Colprensa

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