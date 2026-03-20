"La Selección Colombia ya tiene la nómina para el Mundial, pero que ubiquen a los jugadores bien"

No paran las reacciones sobre los convocados por Néstor Lorenzo en Selección Colombia para lo que será la 'gira' en tierras norteamericanas de cara al Mundial 2026. La 'tricolor' enfrentará a Croacia y Francia los días 26 y 29 de marzo, respectivamente, y el objetivo del DT de la 'tricolor' es ir defiendo la nómina para la cita orbital.

Partiendo de allí, este viernes en el programa 'Jugada Maestra' de Ditu, analizaron la lista que entregó Lorenzo para estos duelos de fogueo, los panelistas liderados por Javier Hernández Bonnet coincidieron en que el entrenador ya tiene la nómina base para la Copa del Mundo, pero que hay que pulir detalles como el estilo de juego y que los futbolistas ocupen su posición ideal en el campo de acuerdo a sus virtudes.

Jugadores de Selección Colombia. Getty Images.

"A mí me parece que está coherente con lo que el técnico ha predicado. A uno lo que le asusta es que un técnico hoy te venda una cosa y mañana te la cambie radicalmente, pero aquí la mayoría de los jugadores han estado en el proceso, conocen perfectamente, pero me llama la atención, y eso lo queremos compartir con los panelistas, es que él (Lorenzo) ya empezó a pensar en el campeonato del mundo. Cuando usted convoca a un jugador como Yerson Mosquera, usted está pensando en dos puestos: está pensando en defensor central y en lateral derecho, porque le cumple las dos funciones, y cuando usted piensa en un jugador como Cabal, está pensando en un lateral izquierdo y está pensando en un defensor central izquierdo; lo que nos indica es que para el Mundial, los jugadores polivantes son los que más opciones al final tienen", dijo Hernández Bonnet.



Por su parte, Nelson Gallego hizo énfasis en el estilo de juego que debe Colombia pensando en la cita orbital del próximo mes de junio.

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"Él (Lorenzo) ya tiene el equipo para el Mundial, y en Colombia no hay un jugador que en los últimos años convenza a Lorenzo y que pueda ser una variante para él; no hay variantes. Lo que sí esperamos es que jugadores que están en un nivel alto, que Colombia sea un equipo que pese; porque cuando Colombia se parte, puede ser un equipo cualesquiera, y cuando juega bien, y los jugadores lo ubican de la mejor manera, lo hacen bien. En el Mundial necesitamos que Colombia tenga un estilo de juego", expresó.

Selección Colombia en Eliminatorios - Foto: AFP

Mientras que Javier Castell precisó que "ese es el equipo de Lorenzo, el 98 por ciento de la gente lo ha acompañado en su periplo, en los que él confía"; sin embargo, entre los citados, "Cabal no tiene la actualidad para estar en la Selección".