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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia ya tiene la nómina para el Mundial, pero que ubiquen a los jugadores bien"

"La Selección Colombia ya tiene la nómina para el Mundial, pero que ubiquen a los jugadores bien"

En 'Jugada Maestra', de Ditu, analizaron la lista de convocados en Selección Colombia para estos duelos de fogueo contra Croacia y Francia, pensando en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Luis Díaz celebra el gol de Daniel Muñoz con Jhon Arias en Selección Colombia vs. Paraguay.
Luis Díaz celebra el gol de Daniel Muñoz con Jhon Arias en Selección Colombia vs. Paraguay.
Foto: AFP

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