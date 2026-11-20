Juan Pablo Ibargüen fue la gran figura del Deportes Quindío, club que venció 0-2 al Real Cundinamarca en la última y decisiva jornada de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026. Con ese triunfo en el Municipal de Mosquera la noche del jueves anterior, el equipo ‘cuyabro’ logró quedarse con el primer lugar del grupo B y podrá disputar la final del segundo semestre en busca de ese anhelado ascenso. El rival a enfrentar será Boca Juniors de Cali.

Precisamente, el jugador del elenco de Armenia fue uno de los invitados al programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y allí habló de las sensaciones por este paso, de estar más cerca del objetivo.

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“La verdad que muy contento por las dos anotaciones del día de ayer (jueves), y un poquito ansioso para el último tramo, que es la final y el ascenso”, expresó Ibargüen a la mesa de periodistas.

Quindío es finalista del Torneo BetPlay II-2026. Foto tomada del X de @Dimayor

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Y es que previo a jugar por la definición del segundo semestre del año, los hinchas del Quindío protagonizaron disturbios e invasión de cancha en el juego contra Real Cartagena – que perdieron 0-1 en el Centenario -, viviendo así una semana difícil, pero ellos en la interna supieron manejar esto para salir a ganar el siguiente reto contra Real Cundinamarca.



“Fue una semana fácil, creo que esos días fueron de recuperarse rápidos físicamente y mentalmente, una semana de mirarnos a la cara entre todos los compañeros y saber que no estábamos eliminados y que los partidos había que enfrentarlos y afrontarlos y competirlos. Salir en Bogotá y ganar”, añadió.

Otras declaraciones:

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- Cómo lidian ustedes con la ansiedad que tiene el hincha del Quindío…

“Creo que nosotros tampoco queremos cargar con los anteriores grupos que han estado aquí, que no han conseguido el objetivo. Nosotros desde que llegamos este año queríamos eso, cambiar muchas cosas en el equipo y apuntamos a eso, y uno los entiende porque son hinchas, apoyan a su manera, pero apoyan; están ahí presentes. Así como uno quiere que se pongan en los zapatos de uno, uno tiene que ponerse en los de ellos. El hincha siempre quiere ver al equipo donde tiene que estar”.

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- Estaban al tanto de lo que pasaba en el otro juego del Real Cartagena …

“La verdad que estábamos concentrados en lo de nosotros. Cuando se acabó el primer tiempo habíamos escuchado que habían hecho gol a los 50 segundos, pero estábamos haciendo el trabajo de nosotros y no depender de nadie más”.

Real Cartagena y Quindío buscan el cupo a la final del Torneo BetPlay II-2026. Foto tomada del X de @RealCartagena

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- Boca Juniors de Cali, el análisis del equipo para la final

“Un equipo muy dinámico, muy joven y tenemos que estar muy pendiente a las transiciones de defensa-ataque. Nos hemos preparado todo el semestre para competir, para saber que tenemos que hacer, y nada, nosotros queremos jugarla y competir al máximo”.

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- Doble posibilidad del ascenso: ganar la final o el tema de la reclasificación…

“Claro, eso es lo que queremos, pero uno nunca sabe los planes de Dios. Nos estamos mentalizando en que tenemos que salir a ganar, es un partido de 180 minutos; es paso a paso. Conseguimos el objetivo de clasificar a la final, jugar en Cali con mucha inteligencia y así mismo tratar de resolver acá en Armenia.

