Hace un par de minutos, el Junior de Barranquilla anunció la llegada de Jorge Bava como su nuevo entrenador, tras el fugaz paso de Mario Sebastián Viera, quien había llegado a la mitad del segundo semestre para tratar de revertir la mala situación futbolística del equipo 'tiburón'.

Sin embargo, pese a su gestión durante las últimas semanas al mando del equipo, el exguardameta 'charrúa' no pudo darle la vuelta a los resultados, quedando eliminado de manera anticipada en la Liga BetPlay II.

Publicidad

Es por eso que, pensando desde ya en lo que será un 2027 retador, con participación en competencias nacionales e internacionales; en las directivas del cuadro barranquillero empezaron a tomar radicales decisiones, con el anuncio del estratega uruguayo como una apuesta importante.

Publicidad

"Junior FC informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que Jorge Bava, entrenador uruguayo nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981, asumirá la dirección técnica de nuestro equipo. Bava cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano e internacional, tras dirigir a Liverpool de Uruguay, Club León de México, Independiente Santa Fe de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay", indicó de entrada el comunicado del equipo 'tiburón', que compartió a través de todos sus canales oficiales.



Cabe destacar que el cuerpo técnico de Jorge Bava en Junior estará integrado por Bruno Piano, quien se desempeñará como asistente técnico, al igual que Marcelo Mayor. Por su parte, Mauricio Ferraro tendrá a su cargo la preparación física del equipo, mientras que Mauro Di Donna será el encargado de las labores de videoanálisis. De esta manera, el entrenador uruguayo llegará al conjunto barranquillero acompañado de cuatro profesionales que lo respaldarán en este nuevo desafío en el fútbol colombiano.

"Junior le da la bienvenida al profesor Jorge Bava y a su equipo de trabajo, deseándoles muchos éxitos en este nuevo desafío profesional, con el compromiso de trabajar por los objetivos deportivos de nuestra institución", agregó el comunicado del equipo 'currambero' a través de sus canales oficiales.