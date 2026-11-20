El Balón de Oro 2026, Harry Kane, fue cambiado por lesión en la primera parte del partido del Bayern Múnich contra el Colonia este viernes en la 10ª jornada de la Bundesliga.

Este percance llega para la estrella del club germano cuatro días antes de la visita al Lille francés en la quinta fecha de la Liga de Campeones europea.

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La lesión se produjo hacia el minuto 15 de partido, cuando el francés Michael Olise envió desde la derecha un centro en busca de Kane, que se encontraba en el segundo palo.

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El atacante inglés, de 33 años, intentó llegar al balón, pero se le adelantó el defensa suizo del Colonia Joël Schmied.



Kane se hizo daño en esa acción y estuvo tendido en el césped, antes de levantarse y ponerse a caminar cojeando.

Hizo entonces un gesto a su banquillo para pedir atención médica en su pie izquierdo.

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, es candidato a ganar el Balón de Oro 2026 AFP

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Después de la misma, fue reemplazado en el minuto 20 por Tom Bischof.

El ataque del Bayern se encuentra bajo de efectivos desde hace semanas.

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El marroquí Ismael Saibari es baja para un tiempo estimado de entre tres y cuatro meses por una lesión en el tobillo derecho, mientras que el alemán Serge Gnabry también está fuera de la competición por un problema en el muslo izquierdo que no le permitirá jugar en principio en lo que queda de 2026.

El colombiano Luis Díaz está retomando la actividad física después de su lesión del pasado mes en los isquiotibiales y el alemán Jamal Musiala efectuó este viernes su regreso a la convocatoria para este partido ante el Colonia, donde empezó el duelo en el banco de suplentes.