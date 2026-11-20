Cristiano Ronaldo vivió una noche agridulce en el fútbol profesional de Arabia Saudita este viernes, como quiera que anotó gol, pero su equipo Al Nassr perdió 3-1 con Al Ahli Saudi, en un resultado que llenó de tristeza a todos en el equipo en el que juega el astro portugués.

CR7 aprovechó un error en salida del equipo rival, una recuperación de uno de sus compañeros y recibió en el área, para definir de buena forma. Con ese tanto, Cristiano Ronaldo llegó a la suma de 986 goles en su carrera y se acerca cada vez más a los ansiados 1.000, que es su meta.

Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo HOY con Al Nassr:

Publicidad

🚨| CRISTIANO RONALDO WITH GOAL NUMBER 926! WOW! pic.twitter.com/H6Z0D1tIzD — Shuffle FC (@ShuffleFC) November 20, 2026