En Santa Fe ya se pusieron 'manos a la obra' pensando en el 2026, liderados por Pablo Repetto

Este martes 9 de diciembre, en el marco del festejo por los diez años de la Copa Sudamericana lograda; Independiente Santa Fe inicia el proyecto de cara a lo que será el próximo año, en el que tendrá Copa Libertadores y varios retos deportivos en materia local.

Es por eso que, desde muy temprano, el entrenador Pablo Repetto se presentó y ante el grupo para empezar y trabajos y hacer el respectivo análisis del grupo que encuentra, en esta nueva etapa como entrenador del equipo capitalino; esto, teniendo en cuenta que se viene un nuevo mercado de fichajes donde empezará a reforzar las posiciones que considere necesarias.

Pero el estratega uruguayo no fue solo, pues, junto a su grupo de trabajo, conoció Tenjo y también se presentó al grupo de futbolistas. “¡Bienvenido Profe Pablo Repetto! Hoy conoció la sede de Tenjo junto a su equipo de trabajo: Federico Mociulsky como asistente técnico, Diego Sánchez como asistente técnico y Marcelo Cabezas como preparador físico”, citó Santa Fe a través de su cuenta oficial de X, junto a las fotos del nuevo cuerpo técnico en la sede deportiva del cuadro ‘cardenal’.

¡Bienvenido Profe 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 🦁!



Hoy conoció la sede de Tenjo 🇮🇩 junto a su equipo de trabajo:



Federico Mociulsky 🇦🇷 Asistente Técnico

Diego Sánchez 🇺🇾 Asistente Técnico

Marcelo Cabezas 🇨🇱 Preparador Físico pic.twitter.com/URLZlIH59T — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 9, 2025

¿Hasta cuándo entrenarán los jugadores de Santa Fe?

Ya con la presencia del profesor Repetto y su cuerpo técnico; los jugadores del equipo profesional de los 'cardenales' seguirán entrenando hasta el próximo 17 de diciembre y ahí saldrían a vacaciones hasta el 2 de enero de 2026, con el fin de preparar el inicio de la Liga, que en año de Mundial será la segunda semana del primer mes del año venidero.



¿Qué pasará con los futbolistas que estaban en préstamo?

Jugadores como el caso del arquero Juan Daniel Espitia, que tuvo continuidad en Patriotas, y del defensor Alejandro Moralez, jugó con Real Cartagena, se presentarán para comenzar sus entrenamientos. Será el nuevo cuerpo técnico el encargado de definir su situación. Los dos futbolistas en mención tendrían el objetivo de sumar minutos en 2026, algo que no sería tan claro en Santa Fe.