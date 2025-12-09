Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Santa Fe ya se pusieron 'manos a la obra' pensando en el 2026, liderados por Pablo Repetto

En Santa Fe ya se pusieron 'manos a la obra' pensando en el 2026, liderados por Pablo Repetto

El estratega uruguayo, quien hace un par de días fue anunciado como nuevo entrenador del cuadro 'cardenal'; este martes conoció la sede del 'león' e inició trabajos en campo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Independiente Santa Fe y las cuentas de la Liga Betplay 2025-II para ir a cuadrangulares.jpg
Independiente Santa Fe depende de sí mismo para clasificar.
Foto: @SantaFe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad