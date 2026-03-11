A qué hora juega HOY Luis Javier Suárez en Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa por Champions League

¿A la final de Budapest desde Lisboa pasando por el Ártico? El Sporting Lisboa visita este miércoles al Bodo/Glimt en la ida de octavos de la Champions League con su delantero colombiano Luis Javier Suárez en el mejor momento de su carrera.

En el duelo entre dos de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions asoma la figura del goleador de Santa Marta, gran artífice del buen recorrido del club de Lisboa con 31 goles entre todas las competiciones en lo que va de temporada, 23 de ellos en la liga lusa y 4 en la máxima competición europea.

Y sin contar los cuatro que le endosó a Venezuela en septiembre con el combinado 'cafetero' en la ruta al Mundial 2026, un bálsamo para una 'tricolor' que no ha encontrado reemplazo de confianza a Radamel Falcao García.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. Getty

El Sporting, segundo en el campeonato doméstico y en semifinales de la Copa portuguesa (victoria 1-0 en la ida sobre Porto con gol de Luis Javier Suárez), parte como favorito ante el sorprendente equipo del Ártico, que en esta Champions ha derrotado a Manchester City, Atlético de Madrid, o Inter de Milán en el doble enfrentamiento del 'play-off'.



- Trotamundos del fútbol -

Meterse entre los ocho mejores equipos de Europa con el Sporting Lisboa supondría un hito para Suárez Charris, un trotamundos del fútbol que a sus 28 años ha pasado por multitud de equipos, no siempre punteros, y que en Lisboa está encontrando el fútbol y el olfato goleador que tan útiles pueden resultar a Colombia en la cita en Norteamérica.



Llegado a Europa en marzo de 2016 procedente de Leones de Itagüí para jugar en el filial del Granada español, no tardó en llamar la atención del Watford inglés, donde no terminó de asentarse y desde allí fue cedido al filial del Real Valladolid, Nastic de Tarragona y Real Zaragoza, estos dos en la segunda española.

En 2020 regresó al Granada, para jugar en la máxima categoría del fútbol español, y llegó a disputar la Europa League. En la Champions disputó su primer partido en 2022 ya con la camiseta del Olympique Marsella francés, desde el que regresó de nuevo a España para jugar en el Almería, con el que se proclamó máximo goleador de la segunda división española con 27 goles.

Veloz en los espacios y poderoso, Suárez ofrece un derroche de energía en cada partido, unas cualidades que junto a su polivalencia y su acreditado olfato goleador le valieron para recalar en el histórico club portugués.



- "Una vela para que no se lesione" -

Pero al oriundo de Santa Marta no le intimidó ni la entidad de su nuevo club, ni el elevado listón que dejó Gyokeres.

Tampoco los rivales de Champions a los que se ha enfrentado: el vigente campeón París Saint-Germain recuerda su nombre tras los dos goles del colombiano que dieron la victoria a su equipo. También marcó al monarca italiano Nápoles, aunque aquel partido se saldó con derrota (2-1), y al Brujas belga.

Ahora quiere seguir haciendo historia y devolver al Sporting Lisboa a cuartos de la máxima competición europea por vez primera desde 1982-1983.

Luis Javier Suárez es figura del Sporting Lisboa. AFP

Su entrenador Rui Borges es consciente de la importancia de Suárez en el equipo de líneas horizontales 'verdiblancas'.

"Es un jugador que no es muy propenso a las lesiones, por suerte, y ha estado muy bien. Es un trabajador incansable, es una bestia, por eso, en ese sentido, estamos muy tranquilos. Es encender una velita para que no se lesione, tocar madera", declaró hace menos de una semana.

El frío del Ártico en Bodo y el césped artificial del Aspmyra Stadion no son los mejores aliados para evitar lesiones, pero Luis Suárez espera seguir calentando las redes y seguir haciendo historia con el Sporting.



A qué hora juega HOY Luis Javier Suárez en Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa por Champions League

Así las cosas, la ida de los octavos de final de esta serie está pactada para HOY miércoles 11 de marzo, en el Aspmyra Stadion, a partir de las 3:00 de la tarde en horario de Colombia.



¿Dónde ver EN VIVO por TV Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa por Champions League?

Los fanáticos del fútbol internacional lo podrán seguir EN VIVO dicho juego, que tendrá presencia colombiana con Luis Javier Suárez, por la señal de Espn 5 y vía 'streaming' por la plataforma de Disney+Premium. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con el delantero samario.