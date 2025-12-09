"El país está en contra de Junior, que siempre ha estado solo y al que todos le tiran"

Junior de Barranquilla sueña con la estrella número 11. Para ello, deberá imponerse sobre Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay II-2025. Recordemos que se coronó campeón en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I y 2023-II. Y es que el cuadro 'tiburón' llega con aire en la camiseta, luego de imponerse en un cuadrangular donde estaban Independiente Medellín, América de Cali y Atlético Nacional.

Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias deberán revalidar ese buen momento frente al 'pijao', en la serie decisiva que está programada para jugarse el viernes 12 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y el juego de vuelta será el martes 16, a las 7:30 p.m., en el Manuel Murillo Toro. Allí, se conocerá al campeón y quien ocupará el trono que le pertenecía a Independiente Santa Fe.

Mientras que llega ese momento, desde las toldas del equipo barranquillero alzaron la voz y enviaron un mensaje, palpitando y 'calentando' la gran final. Quien tomó la palabra, ante los medios de comunicación, fue el defensa central, Jermein Peña, quien fue clave en los cuadrangulares, tras marcar en la victoria 2-1 sobre Junior de Barranquilla. Sus declaraciones, fiel a su estilo, no pasaron desapercibidas y generaron polémica.

"Nosotros no podemos pelear con un país que está en contra del Junior; esa es la verdad. Uno se pone a ver y todos están en contra del equipo. Nosotros, ahora mismo, estamos solos y siempre ha sido así. Desde que estoy aquí, ya llevo dos años, y todos le tiran a Junior, le caen, en fin. Aún así, lo hemos demostrado todo. Nos tocó en el grupo más fuerte, donde todos los equipos son grandes, y sobresalimos. Ahí está el tema", sentenció.



Jermein Peña en Junior X @JuniorClubSA

Publicidad

Vea las declaraciones de Jermein Peña, tras la clasificación de Junior a la final de la Liga BetPlay II-2025

Las polémicas declaraciones del jugador de Junior Jermein Peña. Y usted qué opina? pic.twitter.com/epgJtktdfh — Luchovoltio (@luchovoltios) December 9, 2025