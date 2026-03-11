El retiro de la Selección Irán del Mundial 2026 anunciado, este miércoles 11 de marzo, por su ministro de Deportes, aún no oficial ante la FIFA, abre la expectativa de otra selección asiática, la iraquí, que se ganó el derecho a jugar el repechaje internacional, pero no le asegura una plaza, ya que el reglamento de la competición es ambiguo al respecto.

El apartado 6.7 de este reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

Selección Irán en uno de los partidos rumbo al Mundial 2026. Getty

¿Qué pasaría si Irán se retira del Mundial 2026; cuál selección podría verse beneficiada?

Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la Selección de Irak, que debía jugar el repechaje internacional, el próximo 31 de marzo, en Monterrey (México) contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el 'play-off' de la zona asiática.

Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa repesca, situación que también podría afectar al conjunto emiratí.

"Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos", dijo este miércvoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.

“Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, agregó.



¿Qué dijo el Ministro de Deportes de Irán?

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo este miércoles el ministro de Deportes, Ahman Donyamali, según medios que citan a la agencia 'DPA', al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 d febrero, en los que falleció Ali Jamenei.

Selección Irán - Foto: AFP