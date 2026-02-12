Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La Selección de Inglaterra hizo sorpresivo anuncio, a pocos meses del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra hizo sorpresivo anuncio, a pocos meses del Mundial 2026

A pesar de que los planes eran otros, la federación inglesa se pronunció y tomó una nueva decisión, justo cuando el inicio del Mundial 2026 se acerca.

Por: EFE
Actualizado: 12 de feb, 2026
Comparta en:
Thomas Tuchel, entrenador de la Selección Inglaterra, dando indicaciones en medio de un partido
Thomas Tuchel, entrenador de la Selección Inglaterra, dando indicaciones en medio de un partido
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad