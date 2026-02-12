La Selección de Inglaterra hizo sorpresivo anuncio, a pocos meses del Mundial 2026

El técnico alemán Thomas Tuchel ha renovado hasta 2028 su contrato, que finalizaba el próximo verano tras el Mundial 2026, como entrenador de la selección inglesa.

Tuchel, que llegó a la selección en enero de 2025 como sustituto de Gareth Southgate tras alcanzar y perder la final de la Eurocopa contra España, acababa contrato tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha decidido redoblar su confianza en el técnico antes de la cita mundialista con un nuevo contrato de dos años.

Este nuevo acuerdo le mantendrá en el cargo hasta después de la Eurocopa de 2028 que se disputará en Gran Bretaña e Irlanda.

Con esta renovación, Inglaterra quiere evitar las especulaciones que podrían saltar a la palestra antes y durante la disputa de la Copa del Mundo sobre el futuro del alemán, que a sus 52 años y en el caso de que no tuviera contrato, sería uno de los candidatos a los banquillos que estén libres este verano, como puede ser el caso del Manchester United, si no se quedan a Michael Carrick, entre otros.



Thomas Tuchel, entrenador de la Selección Inglaterra, junto a Harry Kane, una de las figuras que estará en el Mundial 2026 AFP

Desde su llegada a Inglaterra, precedida por buenas etapas en Borussia Dortmund, Paris Saint Germain y Chelsea, con el que ganó la Liga de Campeones, Tuchel tuvo que atravesar un inicio complicado por ser el tercer técnico extranjero en la historia de la selección, tras Sven Goran Eriksson y Fabio Capello.

Tuchel ha dirigido diez partidos a Inglaterra, con nueve triunfos y una sola derrota, contra Senegal en un amistoso. Inglaterra ganó todos los partidos de clasificación al Mundial y lo hizo sin recibir un solo gol.

Inglaterra debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio contra Croacia y después se enfrentará a Ghana y Panamá. Sus próximos amistosos en marzo serán contra Uruguay y Japón.