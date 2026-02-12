Síguenos en:
Gol Caracol

"No es verdad que en Real Madrid sufra acoso laboral; me da tristeza eso que dicen"

Una de las figuras del Real Madrid ha dado de qué hablar por un supuesto caso de acoso laboral que ha sufrido desde su llegada, tema que salió a aclarar.

Por: EFE
Actualizado: 12 de feb, 2026
Arda Güler, mediocampista del Real Madrid, celebra un gol en la Champions League
Arda Güler, mediocampista del Real Madrid, celebra un gol en la Champions League
AFP

