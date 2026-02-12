Vinícius: "mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño"

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, más conocido como Vinícius Jr, ha destacado en una entrevista la importancia del fútbol en su vida y la figura de su padre en su carrera deportiva, para la que, según explica, le ayudaron mucho sus enseñanzas.

"Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño", señala en la entrevista concedida a la revista GQ.

Durante la entrevista, el futbolista de Sao Gonçalo (estado de Río de Janeiro) destaca la figura de su progenitor y los métodos que usaba en su educación: "Me ponía metas para mí, al principio tenía que marcar veinte goles o diez asistencias para poder comprar el reloj".

A pesar de cumplir sus objetivos, confiesa que, hoy día, todavía le pregunta a su padre antes de comprar un reloj.



Además, en un tono bastante personal, destaca la necesidad de escuchar a los más mayores porque le hacer "ser mejor persona y disfrutar de las cosas" que hace y vive en el día a día, ya que le aporta experiencia.

El futbolista brasileño debutó en 2017 con el primer equipo del Flamengo y se convirtió en una perla juvenil hasta que, poco más tarde, en 2018, llegó al Real Madrid y actualmente vive su octava temporada en el club merengue.

Para Vinicius, el fútbol es una gran parte de su vida y se mostró muy agradecido por todo lo que le ha dado.

Vinícius Júnior, jugador brasileño, se lamenta por la derrota contra Barcelona por la Supercopa de España AFP

"Cuando juego al fútbol me olvido de todos los problemas que me pasa fuera y estoy muy feliz", explica Vini, quien resalta como lo más importante para él "dar alegrías", tanto al equipo como a la afición.

También, para resaltar la relevancia del deporte en su vida, afirma que, cuando descansa, el fútbol "no para" y lo practica con sus amigos "de toda la vida".

"El fútbol es una gran parte de mi vida, me ha dado mucho y por eso le estoy muy agradecido", sentencia el jugador del Real Madrid.

Junto con el deporte, otra de sus pasiones es la moda, tiene un estilo muy propio: "Mi estilo va como la moda, va cambiando, no le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta y cada uno se viste a su manera", reivindica.