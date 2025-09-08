Publicidad

Escándalo con una hincha de Millonarios que orinó en las tribunas del estadio El Campín

Escándalo con una hincha de Millonarios que orinó en las tribunas del estadio El Campín

En redes sociales se ha viralizado un video en el que una seguidora de Millonarios decidió usar de baño el piso de las graderías del estadio Nemesio Camacho El Campín. Hay indignación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 08, 2025 05:12 p. m.
Hincha de Millonarios
Hincha de Millonarios orinó en las tribunas de El Campín - Foto:
Colprensa y redes sociales