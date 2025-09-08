Escándalo con una hincha de Millonarios que orinó en las tribunas del estadio El Campín

Tras el empate 0-0 entre Millonarios y Santa Fe el pasado sábado 6 de septiembre no se ha hablado en las últimas horas de lo que fue el resultado sino de una polémica que involucró a una hincha de los 'embajadores', que habría orinado en las tribunas del estadio Nemesio Camacho El Campín.

En redes sociales hay malestar, indignación y críticas luego del video que se viralizó en el que se observó a esta seguidora de los azules haciendo sus necesidades en el piso de una de las graderías del escenario deportivo, mientras una persona que la acompañaba la tapaba con una chaqueta.

El video fue grabado por otro hincha de Millonarios que asistió al clásico capitalino contra Santa Fe. Los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales: "qué verguenza", "qué asco"; "qué falta de cultura", son algunos de los mensajes que se han leído en 'X' sobre este bochornoso episodio vivido el pasado sábado en el estadio El Campín.

Por el momento no hay algún pronunciamiento por parte de las autoridades, y tampoco de los nuevos dueños del escenario deportivo, por su identifican a la mujer que realizó esta polémica acción.



Acá la polémica con una hincha de Millonarios que orinó en las tribunas de El Campín:

Nuevos baños en el campin. 😶 pic.twitter.com/v38XutqpCW — Alex (@VenteDigo1) September 8, 2025