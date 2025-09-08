Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En el clásico de Bogotá, Millonarios y Santa Fe salieron a jugar muertos del miedo"

En 'Jugada Maestra', de Ditu, se realizó este lunes un análisis de lo sucedido en la fecha de clásicos de la Liga Betplay II 2025 y salieron cuestionamientos para Millonarios y Santa Fe.

Acción de juego entre Millonarios y Santa Fe por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:47 p. m.