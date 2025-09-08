"En el clásico de Bogotá, Millonarios y Santa Fe salieron a jugar muertos del miedo"

La fecha diez de la Liga Betplay II del fútbol profesional colombiano dejó varias conclusiones y todos los elogios se los llevó el duelo entre Independiente Medellín y Nacional, que regalaron un compromiso con goles y emociones en una noche lluviosa en el Atanasio Girardot que terminó con un empate 3-3, con una constante ida y vuelta. Mientras tanto, en El Campín, Millonarios y Santa Fe igualaron 0-0, en un clásico insípido, sin fútbol ofensivo y con poca calidad técnica en los protagonistas, que pensaron más en defender, que en atacar y crear.

"En el Atanasio sí hubo goles, pero hay notables errores que no se pueden maquillar, pero se vio a dos equipos que quisieron ir al frente, a buscar el partido, fue la antítesis de Santa Fe y Millonarios que salieron a la cancha muertos del miedo, salieron a no perder el juego. Ese tiene como fundamento en que a los técnico no lo dejan armar los equipos, este es un torneo que pasa rápido, en el que puede salir campeón el que queda sexto, séptimo y no el primero", analizó inicialmente Javier Hernández Bonnet en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu.

"Por ahí escuché al muchacho Arévalo, que juega bien en Millonarios, decir que fue un buen partido, que atacaron. Pero al final y según las estadísticas, el uno hizo dos remates al arco y el otro, uno. Así que pare de contar", agregó Hernández Bonnet.

Sin embargo, los panelistas se encargaron de darle un vistazo al clásico antioqueño, que los dejó con positivas sensaciones por lo hecho por los jugadores de Alejandro Restrepo y Javier Gandolfi.

Medellín vs. Nacional. colprensa.

Javier Castell, por ejemplo, opinó que "me quedó con el partidazo entre Medellín y Nacional, desde hace rato no veía un juego así, con intensidad, vocación ofensiva, momentos de técnica colectiva, buena ejecución en los goles. La verdad es que no se dañó el partido y fue interesante".

Así el que se sumó al debate fue Norberto Peluffo, quien comentó que "me gusta como juega hoy el Medellín, que volvió a retomar el nivel, mientras que a mí Nacional si me deja muchas dudas, especialmente en defensa, como queda parado. Me parece que Alejandro volvió a encasillar al equipo, defensivamente mejoró, eso los llevó a retomar el nivel".