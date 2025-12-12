Síguenos en:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Barcelona vs. Osasuna: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de España

Barcelona vs. Osasuna: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de España

El conjunto 'azulgrana' le apuesta a seguir con su buena dinámica en la Liga de España recibiendo este sábado al Osasuna en el Camp Nou. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 12 de dic, 2025
Barcelona recibe al Osasuna en la Liga de España.
Barcelona recibe al Osasuna en la Liga de España.
