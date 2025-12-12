Barcelona vs. Osasuna: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de España

Barcelona, líder de LaLiga, quiere seguir con su idilio en casa, donde jugará su último partido de 2025 frente a Osasuna, en un escenario en el que ha ganado los cuatro partidos disputados desde su regreso, en una serie que llega hasta las seis victorias seguidas.

Además un triunfo ante los navarros generaría más presión sobre el Real Madrid, del que se alejaría siete puntos en la clasificación. Los catalanes han ganado consecutivamente al Athletic Club (4-0), Alavés y Atlético de Madrid (ambos por 3-1) y el pasado martes en su vuelta a la Champions ante el Eintracht Frankfurt (2-1), en el que se sobrepuso al ultradefensivo plan de los alemanes.

Barcelona quedó mal parado con el Eintracht Frankfurt en Champions. Foto: FC Barcelona.

Buena actualidad 'azulgrana'

De hecho, desde que el equipo de Hansi Flick perdió en el Bernabéu el pasado 26 de octubre, el Barcelona ha ganado siete de los nueve partidos jugados. El gran lunar fue la derrota en Stamford Bridge, un doloroso 3-0 en el peor partido del curso. Antes, el 3-3 ante el Brujas había complicado su clasificación en la Champions.

Frente a Osasuna, Flick seguirá sin poder contar con Ronald Araújo, muy tocado anímicamente por su expulsión ante el Chelsea y que esta semana ha viajado a Tierra Santa para recuperarse. Tampoco están disponibles Gavi, que se recupera de una operación en la rodilla, y Dani Olmo, ausente por una luxación en el hombro.

Pese a que los barcelonistas han mejorado en consistencia, especialmente por el gran momento de Eric García, que equilibra el equipo desde atrás, los de Flick necesitan ser más contundentes en defensa, donde tienen algunos problemas de sincronización, sobre todo a la hora de tirar la línea.

Y eso que, además de la entrada de Eric García en el doble pivote en sustitución de Frenkie de Jong, la presencia como central zurdo de Gerard Martín también ha dado aire a la defensa azulgrana, que cuenta con Pau Cubarsí por la derecha, lo que permite al Barça sacar el balón jugado desde atrás con mucha fluidez.

En defensa, Jules Kounde, el héroe del último partido europeo con sus dos goles, y Alejando Balde compondrán la defensa junto con Cubarsí y Gerard Martín. Eric García, que está en su mejor momento de siempre, y Pedri son fijos como mediocentros.

Las dudas emergen a partir de aquí. Hansi Flick tiene que decidir si cuenta con Fermín como mediapunta o si alinea a Lamine Yamal, como hizo ante el Betis. En función de esa decisión tendría protagonismo Roony Bardghji, que ante los verdiblancos tuvo una gran actuación con un gol y una asistencia.

Otro enigma por resolver es quien juega de nueve. En el último partido liguero, Ferran Torres fue titular y respondió con un triplete; en el partido europeo, Robert Lewandowski fue la referencia, pero no estuvo demasiado acertado. Lo que no se cuestiona es la presencia de Raphinha por la izquierda, pese al buen partido firmado por Marcus Rashford ante el Eintracht.

Ronald Araujo, entre risas con Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, en un calentamiento previo a un partido AFP

Así llega el rival

Osasuna saltará al Camp Nou con un impulso necesario tras su victoria en la jornada previa sobre el Levante (2-0), un triunfo que rompió su mala racha y que le permite encarar con aire renovado un exigente cierre de año.

Los navarros llegan a la decimosexta jornada de liguera tras la buena imagen ante los granotas el lunes. El empuje y el compromiso de los jugadores durante gran parte del choque gustó a un Sadar que vio su equipo ganar de nuevo, después de cuatro derrotas y dos empates que tensaron la cuerda.

Ahora, el cuadro navarro afronta una nueva salida liguera, la novena del curso. Osasuna es el peor visitante de la categoría, con dos puntos sumados ante Oviedo y Mallorca, lo que habla de lo que está costando ganar fuera esta temporada.

No obstante, el entrenador italiano Alessio Lisci se ha mostrado ambicioso en la rueda de prensa previa al encuentro, con el mensaje de que no le "ir al Camp Nou solo a competir y jugar bien". "Nos iremos contentos si puntuamos", ha aseverado.

El técnico italiano salió reforzado con los tres puntos ante el Levante y la actuación del equipo en un gran partido en el que Rubén García sobresalió con un gol y una asistencia. Además, otros como Moncayola, Víctor Muñoz o Boyomo también estuvieron a gran nivel.

Lisci cuenta con todos sus futbolistas en condiciones para sacar el mejor once posible, con el horizonte de la Copa del Rey el miércoles en Huesca. Repetirán la mayoría de titulares ante el Levante para tratar de complicar las cosas a unos de los cocos.



Barcelona vs. Osasuna: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de España

Día: sábado 13 de diciembre del 2025

Jornada: fecha 16 de la Liga de España

Hora: 12:30 de la tarde (Hora de Colombia)

Estadio: Camp Nou (Barcelona)

TV: DSports 610

ONLINE: DGO