Atlético Nacional vs. Medellín, por el 'primer sorbo' de la final de la Copa BetPlay

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán este sábado en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay, un clásico paisa en el que tanto los verdes como los rojos sueñan con levantar un nuevo título.

Ambos equipos llegan a la serie definitiva golpeados tras haber quedado eliminados de la Liga II-2025 la semana pasada, pues compartían el Grupo A de los cuadrangulares con Junior (que lo ganó con 11 puntos y pasó a la final) y América, que fue segundo con ocho unidades.

Jugadores de Atlético Nacional celebran un gol en la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Atlético Nacional, que llegó con vida a la última jornada, fue tercero con ocho puntos y el DIM cerró la zona con cinco. Ahora, los dos equipos de Medellín tienen que pasar la página y apuntan a cerrar su año con un título.



Por un lado, los 'verdolagas' esperan ganar la Copa Colombia por octava vez, esta vez bajo el liderazgo del entrenador Diego Arias, con una experimentada nómina que incluye a internacionales colombianos como el portero David Ospina, el central William Tesillo, el lateral Andrés Román, el centrocampista Jorman Campuzano y el goleador Alfredo Morelos.

Publicidad

"Hay que tener paciencia, tranquilidad y al final conseguir una ventaja para que te lleve al segundo partido con una mayor tranquilidad, valga la redundancia. Nacional se está preparando de la mejor manera y esperamos afrontarlo de la mejor manera", expresó el arquero Ospina, exjugador del Nápoles y del Arsenal.

El Medellín -entrenado por Alejandro Restrepo, cuyo primer título como estratega fue la Copa Colombia de 2021 con Atlético Nacional- apunta a encontrar en este torneo una reivindicación tras haber perdido la final del Torneo Apertura y decepcionar en los cuadrangulares de la Liga II-2025, en el que era favorito.

Publicidad

Para este partido, Restrepo recuperará al creativo Jarlan Barrera, que se perdió por suspensión los dos partidos de las semifinales de Copa ante el Envigado, y contará con el resto de su nómina, que incluye al argentino Francisco Fydriszewski.

Independiente Medellín. COLPRENSA.

Atlético Nacional e Independiente Medellín compitieron seis veces en 2025, de las cuales los Verdolagas ganaron dos partidos e igualaron en cuatro oportunidades. El DIM no ha vencido este año a su máximo rival y espera que la en la final de la Copa Colombia pueda romper esa tendencia.