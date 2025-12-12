Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Si quieren convertirse en grandes campeones, sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi"

"Si quieren convertirse en grandes campeones, sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi"

Un concepto más llegó desde Europa en el eterno debate con respecto a las calidades e importancia histórica de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Palabras de un experto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, estrellas del fútbol mundial.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, estrellas del fútbol mundial.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad