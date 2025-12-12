"Si quieren convertirse en grandes campeones, sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi"

En el día a día se dan en diferentes latitudes conceptos con respecto al fútbol internacional y así salen a relucir dos nombre que han marcado época, como son los casos del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo, quienes gracias a sus carreras deportivas se han ubicado entre los mejores futbolistas de la historia.

Y con ese panorama, en las últimas horas surgió una declaración de un exjugador con reconocimiento en Europa y que dejó conceptos que pueden ser considerados hasta polémicos, si se quiere.

"Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Si tienen que encontrar algo en un jugador para convertirse en grandes campeones, sigan un ejemplo como el suyo, no como el de Messi", expresó el italiano Claudio Marchisio, quien escribió su historia en la Juventus de Turín y que entregó aún mayores argumentos para sopesar tal afirmación.

"¿Por qué digo esto? Cristiano tenía dones para ser estrella, pero él tuvo que forjarse aún más. Trabajó muy duro para llegar donde está; el otro (Messi) era un talento bendecido por el Señor, que casi ni necesitó entrenar", agregó Marchisio, en una opinión que se registró en diferentes diarios del mundo, generando aún más controversia entre los seguidores de CR7 y de 'la Pulga', no solamente en sus países de origen, sino también en el mundo entero.



Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son considerados uno de los mejores jugadores del mundo. Fotos: AFP

Publicidad

Así fue la llegada de Cristiano Ronaldo al camerino de Juventus

"Había mucha presión, pero también mucha emoción en el ambiente. Piensas que estás en la Juventus, habituado a ver llegar a grandes campeones. Sin embargo, aquella atmósfera en el vestuario… aún la recuerdo. Cuando entré ese día, Andrea Barzagli y yo nos miramos. Ya habíamos visto nombres como (Carlos) Tevez y otros enormes jugadores. Pero con Cristiano Ronaldo todos pensábamos: ‘Aquí sí, está a punto de llegar una superestrella’", dijo el italiano sobre la reacción que se dio en el equipo de Turín cuando se concretó el fichaje del portugués y apareció para ser uno más del plantel y aportar sus goles, buenas actuaciones y más en pro del bien colectivo.