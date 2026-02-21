Escándalo en Pereira 2-2 Pasto; “el técnico escupió a un hincha, una falta de respeto”

Pereira no mantuvo el resultado a favor en el partido contra el Pasto, el viernes en la noche, y al final se tuvo que conformar con un empate 2-2 ante su gente en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Pero más allá del resultado hubo polémica en dicho compromiso y se dio por cuenta de los dos técnicos, Arturo Reyes y Jonathan Risueño, quienes se fueron expulsados tras el pitazo final.

Eso sí, las miradas ahora se centraron en el entrenador de los nariñenses, quien aparentemente habría escupido a un hincha, tal y como afirmaron desde las huestes de los risaraldenses.

El asistente técnico del Pereira asistió a la rueda de prensa post partido y allí le preguntaron sobre lo sucedido al finalizar el duelo, dejando su versión de los hechos y apuntando directamente a Risueño.

Jonathan Risueño, DT del Deportivo Pasto. Deportivo Pasto.

“Lo que paso al final yo no alcancé a ver mucho, creo que los ánimos estaban altos. El profe Arturo sale a reclamarle al entrenador del equipo rival por esa grosería que hizo, eso no se debe hacer, escupir a otra persona y mucho menos a alguien de nuestra hinchada, es una falta de respeto grande, que no se puede quedar así”, explicó el miembro del cuerpo técnico de Reyes.



Seguido a eso, relató que el DT del Pereira “eso fue a hacer, a decirle que como era capaz de hacer eso. Lo expulsan por esa situación y ya luego los jugadores defendiendo esa causa. Ahí fue el motivo por lo que sucedió eso al final”.

Cabe recordar que en este partido también se fue expulsado el lateral Walmer Pacheco, al minuto 90.

De hecho, el analista arbitral José Borda también informó a través de sus redes sociales lo sucedido en el Hernán Ramírez Villegas, detallando que “terminado el partido Pereira (2) vs Pasto (2) el árbitro Meléndez en un arrebato de autoridad expulsó al técnico Risueño del volcánico y a Arturo Reyes del matecaña, uno por provocar a los aficionados en la tribuna y el otro por pelear con su colega”.

ROJA A LOS TECNICOS

Terminado el partido Pereira (2) vs Pasto (2) el árbitro Meléndez en un arrebato de autoridad expulsó al técnico Risueño del volcánico y a Arturo Reyes del Matecaña, uno por provocar a los aficionados en la tribuna y el otro por pelear con su colega🤦 pic.twitter.com/CKciOvcBer — Jose Borda (@Borda_analista) February 21, 2026