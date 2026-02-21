Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Escándalo en Pereira 2-2 Pasto; “el técnico escupió a un hincha, una falta de respeto”

Escándalo en Pereira 2-2 Pasto; “el técnico escupió a un hincha, una falta de respeto”

Luego de la igualdad en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en la noche de viernes, los dos entrenadores fueron expulsados, pero hay polémica con el de los nariñenses.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Pereira vs Pasto
Polémica en Pereira vs Pasto
Transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad