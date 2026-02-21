Andrey Amador, exgregario de Nairo Quintana, en delicado estado de salud, tras grave accidente

En las últimas horas, llegaron no muy buenas noticias desde Costa Rica luego de que se confirmara que Andrey Amador, exciclista profesional y actual entrenador de la selección nacional de ese país, sufrió un grave accidente mientras rodaba con sus pupilos. 'El Tico' fue trasladado y ha pasado hasta por tres centros médicos.

Amador fue internado en el Hospital Calderón Guardia y ya entregaron el primer parte médico. “Se recibió al paciente, el cual ingresa en una condición delicada. Se encuentra estable y está recibiendo todos los cuidados y valoraciones e intervenciones que requiere del equipo multidisciplinario de emergencias y del hospital. Su condición amerita que deba quedar hospitalizado por algunos días”, informó el doctor. Donald Corella Elizondo.

Según la periodista costarricense Marlene Hernández, "Amador perdió el control del manillar de su bicicleta y cayó de frente en la carretera y terminó en un zacatal".

"Se fue de cabeza, perdió la consciencia. Por ratos intentaba a hablar, pero no se le entendía bien. Tenía mucho dolor en la zona de las costillas", fue el testimonio de uno de los corredores de la Selección de Costa Rica.



Andrey Amador, un gregario de lujo

El palmarés de Andrey Amador combina logros como amateur y profesional. En 2007 ganó una etapa de la Vuelta a Navarra y en 2008 se impuso en la Subida a Gorla y en una etapa del Tour del Porvenir. Ya en el WorldTour, conquistó una etapa del Giro de Italia en 2012, su victoria más destacada en una grande. En 2018 sumó la Klasika Primavera y en 2025 añadió la Titan Desert MTB.

En Grandes Vueltas, su mejor participación fue el cuarto lugar en el Giro de Italia 2015, resultado histórico para el ciclismo costarricense. En el Mundial de Ruta, su actuación más sobresaliente fue el puesto 25 en 2015, siendo su mejor clasificación en esa competencia.

Amador fue una ficha clave para el colombiano Nairo Quintana, en la consecución del Giro de Italia 2014. 'El Tico' fue uno de sus principales gregarios y en varias etapas le tendió la mano para quedarse con la 'maglia rosa' y quedarse con el trofeo 'Senza Fine'.