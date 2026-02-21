Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Andrey Amador, exgregario de Nairo Quintana, en delicado estado de salud, tras grave accidente

Andrey Amador, exgregario de Nairo Quintana, en delicado estado de salud, tras grave accidente

El ciclista costarricense Andrey Amador sufrió un grave accidente mientras entrenaba con la selección nacional y tuvo que ser remitido a un hospital. ¡Hay parte médico!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de feb, 2026
Nairo Quintana y Andrey Amador.
