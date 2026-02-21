Millonaria multa al dueño de Millonarios; se conoció el documento oficial

Este sábado se dio a conocer la sanción a Joseph Marie Oughourlian, dueño de Millonarios FC, luego de que la Superintendencia de Sociedades revelara el documento con sus argumentos y la multa correspondiente para el dirigente francés.

De entrada se leyó que la "Supersociedades sanciona al ciudadano francés Joseph Marie Oughourlian por no revelar oportunamente el control respecto de Azul & Blanco Millonarios FC S.A.", todo esto lueggo de un "resultado de la gestión adelantada para velar por la adecuada revelación en el registro mercantil de las situaciones de control y los grupos empresariales".



Multa para el dueño de Millonarios

De la misma manera, profundizaron en que "el ciudadano francés Joseph Oughourlian, acatando lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, solicitó ante la Cámara de Comercio de Bogotá la revelación en el registro mercantil de su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios Fútbol Club S.A., a través de la entidad Blas de Lezo Inversiones SL", dejando saber que la alta suma de dinero que deberá pagar por no hacer "la revelación de manera oportuna, se le impuso una multa por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)".

#Atento | La Superintendencia de Sociedades multó con $40 millones al ciudadano francés Joseph Marie Oughourlian por no revelar oportunamente su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios FC S.A., a través de Blas de Lezo Inversiones SL pic.twitter.com/LAF1BtiMnw — Diario La República (@larepublica_co) February 21, 2026

De hecho, agregaron las palabras del Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, quien se refirió a profundidad del tema para dar claridad de la sanción.

"La revelación de los controlantes reales de las sociedades contribuye a la generación de confianza en el mercado. Este nivel de apertura refuerza la credibilidad de las compañías, estimula la inversión y la realización de buenas prácticas de gobierno corporativo. El régimen de matrices y subordinadas busca hacer visible quién ejerce el poder decisorio real dentro de las organizaciones, más allá de las estructuras utilizadas, aspecto especialmente relevante en sociedades que administran clubes de fútbol profesional, cuya actividad trasciende lo deportivo y genera impactos económicos y sociales significativos", estas fueron las palabras del directivo, y luego en el documento publicado, aseveraron que "aunque el investigado reconoció la existencia del control respecto a Azul & Blanco Millonarios Fútbol Club S.A., en cuanto a la sanción impuesta tendrá la oportunidad de interponer los recursos legales", por lo que podrá defenderse en este caso.



Cabe recordar que, Joseph Oughourlian es el dueño de varios clubes, comenzando por Millonarios (Colombia), pasando por el Lens (Francia), el Real Zaragoza (España) y el Padova (Italia).