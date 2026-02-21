Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026, tras la etapa 4: así le fue a Fernando Gaviria

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026, tras la etapa 4: así le fue a Fernando Gaviria

Este sábado, en la cuarta jornada de la Vuelta a Andalucía 2026, el colombiano Fernando Gaviria disputó el esprint final.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Fernando Gaviria, al Foto: Caja Rural: hora y TV para verlo en vivo.jpg
Fernando Gaviria se estrena con Caja Rural en el AlUla Tour 2026.
Foto: Caja Rural.

Publicidad

Publicidad

Publicidad