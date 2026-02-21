Clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026, tras la etapa 4: así le fue a Fernando Gaviria

El ciclista belga Tom Crabbe, del Flanders-Baloise, consiguió este sábado la victoria en la cuarta etapa de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, disputada en la provincia de Córdoba, con salida en Montoro y llegada en Pozoblanco, con 166 kilómetros.

Crabbe se impuso en un cerrado sprint con un tiempo de 3:50.02 en una jornada en la que el español Iván Romeo, del Team Movistar, sigue por tercera jornada como líder de la general cuando falta una etapa para el final de la carrera.

El vallisoletano tiene una ventaja de 7 segundos con respecto al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), y de 50 con el francés Christophe Laporte (Team Visma), mientras que el guatemalteco Sergio Chumill, del Burgos BH, es decimoctavo a 54 segundos, mismo tiempo en el que figura el ecuatoriano Jefferson Cepeda, del Movistar, que es el vigésimo quinto.

El francés Geoffrey Bouchard (Team TotalEnergies), el español Nil Gimeno (Kern Pharma) y el italiano Luca Cretti (MBH Bank CSB Telecom) fueron los protagonistas de la cuarta jornada de la Ruta del Sol y nada más producirse la salida neutralizada de Montoro saltaron del pelotón y en un abrir y cerrar ojos lograron una ventaja importante.



Fue en el kilómetro 8 cuando se fraguó la escapada y a los 20 ya alcanzaron un aventaja de 1:50, la máxima de su aventura, que les permitió coronar el alto de Españares, de segunda categoría, la única dificultad montañosa de la jornada.

El pelotón se lo tomó con tranquilidad y no fue hasta los últimos 50 kilómetros cuando empezó a reaccionar, máxime cuando la organización dispuso una serie de bonificaciones en la recta final con el “Kilómetro de Oro”.

Primero quedó descolgado Nill Gimeno debido a una avería mecánica y a falta de 28 kilómetros para la meta se puso fin a la aventura de Bouchard y Cretti.

El Uno-X Mobility y el Movistar Team tomaron el control, porque la diferencia entre Iván Romeo y el noruego Andreas Leknessund en la general es de sólo de 7 segundos, a la hora de afrontar el “Kilómetro de Oro”, tres esprints en 1.000 metros, pero que finalmente no cambiaron la clasificación.

De ese marcaje entre los dos conjuntos se aprovecharon el polaco Marcin Budzinski (MBH Bank Ballan ), Tim Wellens (UAE Team Emirates), que el pasado lunes ganó la Clásica Jaén Paraíso Interior, y el francés Christophe Laporte (Team Visma), el primer líder de la ronda andaluza, aunque la aventura fue efímera y todo se decidió en el sprint en las calles de Pozoblanco.

Ahí surgió, el belga Tom Crabbe, un joven de 20 años, de un equipo modesto, el Flanders-Baloise, que fue valienye y desafió a los especialistas para superar al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), el francés Sandy Dujardin (Team TotalEnergies) y el español Álex Arambururu (Cofidis), mientras que Laporte fue quinto.

La quinta y última etapa se celebra este domingo con salida en La Roda de Andalucía (Sevilla) y llegada en Lucena (Córdoba), con trazado de 167 kilómetros

La victoria, probablemente se decidirá en las dos ascensiones consecutivas al alto de la Primera Cruz (segunda categoría), muy cerca de la meta situada en pleno centro de Lucena, máxime cuando la organización dará una serie de bonificaciones especiales.

