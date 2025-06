Falcao García, de "a la mier... y al carajo" a la bajada de caña del dueño de Millonarios; polémicas

Este viernes siguió la polémica y el escándalo por las declaraciones deFalcao García, luego del triunfo deSanta FesobreMillonarios, quien se quejó de los arbitrajes, para él en contra del equipo capitalino durante los cuadrangulares.

Incluso, el goleador histórico de la Selección Colombia usó palabras de grueso calibre, como pocas veces se le había visto en este periodo en el fútbol profesional colombiano.

Acá, repasamos una serie de hechos controversiales de Falcao en su tiempo vestido de azul y blanco.

'El Tigre' sacó las garras y se despachó contra el arbitraje

Millonarios tenía la tarea más fácil en el clásico puesto que un empate lo ponía en la final. Sin embargo, Santa Fe salió arrasando desde el primer minuto y se puso 2-0 en ventaja con goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo. A lo largo del encuentro Falcao no tuvo muchas opciones, solo una en la primera parte, tras un centro de Neyser Villarreal. Su agónico gol de tiro libre apenas decoró el marcador. Llegó el momento de la rueda de prensa y el samario dejó ver al máximo su frustración. De manera sorpresiva, se despachó contra los árbitros.

"En el primer gol que hay dudas, pero así fue en todo el torneo; y es que así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero, ante la duda, era en contra nuestro y cuando había que revisar, no lo hicieron. Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis. Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo fue en contra. Así no vuelva a jugar acá, me importa un carajo, pero siempre fue en contra. Y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, que favorecían a Millonarios, a la mierda, todo fue una mentira. Nunca las iban a revisar. Eso es lo que me llevo de este partido", dijo muy enojado.

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios. Getty

Su encontronazo con Gustavo Serpa

Desafortunadamente, el experimentado delantero también vivió un tenso momento con las directivas de la escuadra azul. En febrero de este año, en redes sociales se filtró un video del máximo accionista del 'azul', en una reunión de rendición de cuentas y balance, en la cual lanzó la siguiente pregunta sobre lo deportivo: "¿Soy el responsable de que Falcao haya errado 3 goles en Pasto?”. Por si no fuera poco, el administrativo añadió: “Nosotros somos responsables de armar un equipo competitivo, pero no de que los jugadores no tengan un buen 'performance' en el último partido". Como era de esperarse, un par de días después a Falcao le consultaron por el tema y dejó en claro que sí habló con el directivo, pero que no iba a revelar detalles.

Gustavo Serpa y Falcao García, codo a codo. Pantallazo, Win.

Falcao y su reversazo: se despidió, pero se terminó quedando

El jugador de 38 años llegó a mediados de 2024 y tan pronto terminó el semestre se empezó a trabajar en su renovación. No obstante, la situación económica en Millonarios era compleja por el estratosférico salario de 'El Tigre' y otras variables. No llegaron a un acuerdo y ambas partes confirmaron la salida del atacante. Primero fue un comunicado del club y luego el propio Falcao lo hizo oficial: "No es fácil decirlo y mucho menos aceptarlo, pero por motivos ajenos a mi voluntad y la del Club debo despedirme, siempre hubo una gran disposición de las dos partes, pero hay temas ajenos a lo deportivo que no podemos manejar y que impidieron mi continuidad". Esa misma semana, las conversaciones se retomaron y lograron llegar a buen puerto. El samario dio el sí y continuó vestido de azul.