Grupo inversor que negocia con América de Cali dio la cara, tras señalamientos por estafa

América de Cali no solo la ha pasado mal en los últimos días por su eliminación de la Liga BetPlay I-2025 sino también por rumores sobre una posible estafa en medio de una negociación con un grupo inversor. En rede sociales esa versión se viralizó a tal punto que Tulio Gómez, máximo accionista tuvo que salir a desmentir todo. Ahora, un representante de la organización señalada también dio la cara y aclaró todo.

Se trata de un señor que se identifica como Diego Fernando Rodríguez, quien tuvo una extensa charla con el periodista Jaime Dinas. En este espacio se revelaron detalles del proceso y por supuesto se dio claridad sobre el supuesto "engaño' al conjunto 'escarlata'.

Rodríguez manifestó de entrada sí existe un proceso para inyectar el capital, pero no hay nada finiquitado, por lo tanto no se puede hablar de estafa. “Toda la negociación la estamos haciendo sobre la mesa, para NO poner en riesgo al ⁦América ni al Grupo Inversor que represento”, contó.

“Toda la negociación la estamos haciendo sobre la mesa, para NO poner en riesgo al ⁦América ni al Grupo Inversor que represento” palabras desde Alemania del Dr. Diego Fernando Rodríguez, representante del Grupo Inversor que quiere adquirir ⁦@AmericadeCali⁩ : pic.twitter.com/VTN7uh4dO3 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 20, 2025

Acto seguido, señaló que los rumores han generado preocupación dentro de su organización. “El Grupo inversor se impactó al conocer que se está hablando en Colombia de estafa”, agregó.

“El Grupo inversor se impactó al conocer que se está hablando en Colombia de estafa” afirmación del De Diego Rodríguez, representante del Grupo inversor interesado en adquirir ⁦@AmericadeCali⁩ pic.twitter.com/3TAJXNCOQq — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 20, 2025

Publicidad

Y es que Rodríguez hizo mucho énfasis en que tanto el grupo como el equipo están haciendo sus respectivas pesquisas para llegar a buen puerto. “Se esta haciendo una revisión minuciosa de parte de ⁦América de Cali⁩ y de parte de nosotros, para saber concretamente en qué nos estamos metiendo, para NO cometer errores”, insistió.

“Se esta haciendo una revisión minuciosa de parte de ⁦@AmericadeCali⁩ y de parte de nosotros, para saber concretamente en qué nos estamos metiendo, para NO cometer errores” declaración del representante del Grupo Inversor, que desea adquirir a los escarlatas …… pic.twitter.com/jII8KG5He4 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 20, 2025

Pese a todo el ambiente que se ha generado, el representante asegura que espera que eso no afecte el negocio que está cocinando: “Un comentario suelto NO puede dañar la inversión que se pretende hacer”.

“Un comentario suelto NO puede dañar la inversión que se pretende hacer”. Declaración del representante del Grupo inversión que quiere adquirir ⁦@AmericadeCali⁩ …… pic.twitter.com/pXIyY1BTen — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 20, 2025

Publicidad

Por último, Rodríguez reveló que hasta el momento todo va por buen camino, que ambas partes se han entendido y que en poco tiempo se sabrá la decisión final sobre esta gestión. “La negociación para adquirir al ⁦América de Cali⁩ está muy cerca de su fin”, concluyó.