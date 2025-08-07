'Dibu' Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bono, entre los nominados al trofeo Yashin 2025

El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor aquero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves 7 de agosto por los organizadores en la que también están el español del Arsenal, David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, y el esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak.

Además del guardameta del Aston Villa, de 32 años y de Courtois, de 33, que ganó el premio en 2022, figuran otros dos antiguos vencedores, el italiano del PSG, Gianluigi Donnarumma, de 26 años, que lo consiguió en 2021, y el brasileño del Liverpool, Alisson Becker, de 32, galardonado en la primera edición en 2019.

¿Quiénes son los otros candidatos para el trofeo Yashin?

El marroquí del Al-Hilal, Yassine Bono, de 34 años, el francés del Lille Lucas Chevalier, de 23 años, el belga del Nottingham Forest, Matz Sels, de 32 años, y el suizo del Inter de Milán, Yann Sommer, de 36, completan la lista de diez candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París.

Yassine Bono, arquero de Al Hilal AFP

Una combinación de experiencia y juventud, porque a los cuatro candidatos que ya cuentan con el premio en su palmarés se suma Bono, tres veces aspirante y tercero en 2023, Oblak, de 32 años, cuatro veces en la lista y tercero en 2021, y Sommer, que fue sexto el año pasado.

Junto a ellos, tres neófitos en la lista, el español Raya, que a sus 29 años capitaliza sus buenas actuaciones en el Arsenal, el belga Sels, autor de una gran temporada con en la Premier League, y el francés Chevalier, la gran promesa de la lista, al que sus buenas paradas en el Lille han colocado en el punto de mira del PSG, donde puede sustituir a Gianluigi Donnarumma.