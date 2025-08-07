Publicidad

Gol Caracol  / 'Dibu' Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bono, entre los nominados al trofeo Yashin 2025

Este jueves se revelaron los nombres de los arqueros que optarán al trofeo Yashin 2025; un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París.

Emiliano 'Dibu' Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bono son algunos de los nominados al trofeo Yashin.
Emiliano 'Dibu' Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bono son algunos de los nominados al trofeo Yashin.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 07, 2025 10:43 a. m.