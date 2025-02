Falcao García no se perdió el concierto de Shakira; se conocieron videos en El Campín

Las presentaciones de Shakira desataron la locura en Colombia, con las cuatro presentaciones que tuvo; dos en Barranquilla y dos en Bogotá. El pasado jueves 27 de febrero, la artista finalizó su paso por nuestro país, en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y allí estuvo presenteFalcao, quien no se quiso perder el recital de la reconocida cantante.

Al delantero de Millonarios se le vio presente en uno de los palcos de El Campín, disfrutando del concierto en el que se cantaron grandes éxitos como ‘Waka Waka’, ‘Hips Don’t Lie’, que fueron famosas por estar presentes en los Mundiales de fútbol.

Falcao, en medio de polémica por declaraciones de Gustavo Serpa

En la más reciente reunión entre los socios de Millonarios, el representante de Amber Gustavo Serpa pronunció unas palabras que no cayeron bien en el ambiente del conjunto azul. "¿Soy el responsable de que Falcao haya errado 3 goles en Pasto?”, dijo luego de que le cuestionaron su labor al frente de la dirigencia del club bogotano.

Estas declaraciones se volvieron virales y le cayeron con fuerte reclamos a Serpa por el cuestionamiento al delantero samario, que no tuvo una buena noche en la última fecha de los cuadrangulares en la Liga Betplay 2024-II, en el empate 0-0 contra Pasto, que le impidió el paso a la final a los ‘embajadores’.

Gustavo Serpa le tiró al 'Tigre'. Fotos: Millonarios FC.

Publicidad

Horas después del revuelo, el propio Serpa volvió a hablar y allí quiso hacer aclaraciones por sus palabras: "Yo estaba diciendo es que tenemos una responsabilidad y la asumimos en cada asamblea. En esa asamblea, que es de contexto privado, un accionista me increpó y me dijo que para él es evidente que a nosotros no nos interesa ser campeones todos los años. Yo le dije que somos responsables hasta donde somos, lo que no podemos responder, puse un ejemplo, no se trataba de Falcao, es que no somos responsables que la pelota no entre", dijo en ‘Blu Radio’.