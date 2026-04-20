Falcao García y el parte médico oficial de Millonarios; "fractura en el arco cigomático"

Tras el golpe de cabezas entre Falcao García y Dany Rosero, en el partido de América de Cali 3-1 Millonarios, y con el traslado del 'Tigre' a un hospital para exámenes, se conoció este lunes el parte médico de lo sucedido con el delantero samario.

Así las cosas, habrá que esperar si al máximo goleador de la Selección Colombia le alcanzará para disputar algún otro encuentro del primer semestre del fútbol colombiano o de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ya que en el comunicado del club 'embajador' detallaron que hasta dentro de las "próximas 48 horas se definirá el tratamiento a seguir".



¿Qué le pasó a Falcao García?

Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata.

Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el

arco cigomático.

El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión.



Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución.

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Por el momento, en este nueva etapa en Millonarios, Falcao García apenas ha disputado siete partidos y ha marcado solamente un gol, de penalti, que fue en la victoria 1-0 sobre Águilas Doradas, el pasado 11 de febrero en el estadio El Campín.

Por una lesión muscular no pudo estar en gran parte del semestre de los azules, que ha sido irregular y en el que ha tenido a dos directores técnicos, primero Hernán Torres y actualmente Fabián Bustos.

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Millonarios está actualmente en el puesto 11 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, con 22 puntos, lejos del líder que es Atlético Nacional, que tiene 37 unidades, pero a un punto del octavo que es Independiente Santa Fe. A los azules les resta jugar contra Deportes Tolima (local) y cerrará la fase del 'todos contra todos' frente a Alianza FC (visitante), luchando por ganar y que se le den algunos resultados para clasificar a los play offs, o sino tendrá que enfocarse en los encuentros que le restan en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde ya tiene una derrota (2-0 con O'Higgins) y un triunfo (1-0 contra Boston River).