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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García y el parte médico oficial de Millonarios; "fractura en el arco cigomático"

Falcao García y el parte médico oficial de Millonarios; "fractura en el arco cigomático"

Este lunes Millonarios se pronunció y confirmó la gravedad de la lesión de Falcao García, quien salió en el entretiempo del clásico contra América, en el estadio Pascual Guerero. Fue atendido en Cali.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Falcao García Millonarios
Falcao García, futbolista de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

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