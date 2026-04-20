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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “A Falcao García pedirle mil disculpas, espero no sea grave; son momentos y mucha fuerza”

“A Falcao García pedirle mil disculpas, espero no sea grave; son momentos y mucha fuerza”

El defensor del América de Cali, Dany Rosero, quien se chocó con el delantero de Millonarios, Falcao García, le envió un mensaje al ‘Tigre’, quien tuvo que ir a un hospital por el duro golpe.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Falcao García, delantero de Millonarios
Falcao García, delantero de Millonarios
Foto: X/@MillosFCoficial

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