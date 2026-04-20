“A Falcao García pedirle mil disculpas, espero no sea grave; son momentos y mucha fuerza”

Antes del final del primer tiempo Falcao García tuvo un duro choque de cabezas con Dany Rosero, en el clásico que terminó con victoria 3-1 de América de Cali sobre Millonarios, en el estadio Pascual Guerrero.

El ‘Tigre’ no salió para el segundo tiempo y de hecho fue trasladado en ambulancia hasta un hospital para ser valorado e intervenido tras el golpe que sufrió en la mandíbula.



Dany Rosero pide disculpas a Falcao García

El zaguero central del América de Cali, con quien se chocó el delantero de Millonarios, habló en zona mixta tras el 3-1 de los ‘escarlatas’ sobre los ‘embajadores’ y allí envió un mensaje para su colega.

“Es darle mucha fuerza, como se lo dije en la cancha que me disculpara, son momentos, nunca lo imaginé. Espero se recupere rápido, desde acá mil disculpas y espero que no sea grave”, aseguró Dany Rosero en declaraciones para Gol Caracol.

Por su parte, a falta de confirmación por parte de Millonarios, el técnico Fabián Bustos se refirió en rueda de prensa a lo sucedido con Falcao García, dando algunas luces de la gravedad del asunto, que dejaría nuevamente afuera al ‘Tigre’.



El Mensaje De Rosero Al Tigre🐯



En un duelo aéreo Daniel Rosero colisionó con el Tigre Radamel Falcao quien está en observación a esta hora en una clínica de la ciudad.



El defensa escarlata lamentó el hecho. pic.twitter.com/qgOIIkiKha — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) April 20, 2026

Publicidad

“Parece que tiene una fractura en la mandíbula. Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, explicó el entrenador argentino sobre el estado de salud del delantero samario.

Cabe resaltar que Falcao García fue titular en el clásico entre América y Millonarios tras la suspensión de Rodrigo Contreras, quien fue expulsado en el partido contra Independiente Santa Fe, el domingo pasado, sin embargo, una nueva lesión aleja de las canchas al 'Tigre' en esta nueva etapa en el conjunto azul.

Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió un fuerte golpe en América vs. Millonarios, por la Liga BetPlay I-2026 AFP

Publicidad

Ya en lo futbolístico en la noche de domingo el equipo 'embajador' sumó una dura derrota que lo dejó con pocas chances de clasificar a los play offs de la Liga BetPlay 2026-I, quedando en el puesto 11 de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, con 22 puntos, a falta de dos fechas para el final del 'todos contra todos' del campeonato local. A los capitalinos les queda Tolima (local) y Alianza FC (visitante).

En caso de no conseguir el paso a la ronda final de la liga, sería el segundo semestre consecutivo en el que se queda afuera de los ocho clasificados.